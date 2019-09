Ultime Notizie Roma del 01-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno migranti in apertura il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini per la Alan kurdi nave dell’energy tedesca Sai che ieri al Soccorso tredici migranti si è mossa Lampedusa è stato firmato anche le ministro Elisabetta trenta Danilo Toninelli lo sottolinea il Viminale dell’escursione il provvedimento è stato notificato al comandante della nave e fateli scendere subito ha chiesto Zingaretti per quelle di bordo della Mare Ionio intanto 21 tunisini sono arrivati nella notte a Lampedusa con una barca che le forze dell’ordine stanno ancora cercando Cambiamo argomento prima della Angelus Oggi papa Francesco ha spiegato ai fedeli in piazza San Pietro ragione del suo lungo ritardo a Costringerlo ad un imprevedibile pausa l’ascensore privato dei Papi detto ascensori etto di Sisto Quinto perché mi piacete dall’omonimo cortile Scusate il ritardo le parole del pontesono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti c’è stato un calo di tensione Poi sono venuti i vigili del fuoco durante l’Angelus il pontefice ha annunciato di avere convocato il concistoro del 5 ottobre per la creazione di 10 nuovi cardinali brexit backstop è il massimo della flessibilità che lui può offrire ad uno stato non membro negoziatore fai col barner conferma alla posizione di Bruxelles circa il ponte è stato punto sul confine è il primo ministro britannico Johnson ha più volte ribadito di voler cancellare dall’accordo di uscita di Londra dall’Unione va nello scrivere un intervento sul Sunday Telegraph all’indomani delle proteste in tutto il Regno Unito contro Johnson nella sua richiesta di prendere il Parlamento il premier dalle Colonne del Sunday Times over territori po’ con me o con Carmine l’ultima notizia chiusura forte scossa di terremoto alle 2:02 questa notte nel centro Italia nella stessa zona colpita nel 2016-2017 epicentro tra Norcia Arquata e accumoli disegno è stato seguito da 4 repliche di magnitudo compresa tra 3.22 nella stessa zona e preceduto da altre quattro scosse con epicentro vicino a Treviso e provinciaPerugia paura gente in strada ma nessun nuovo danno segnalato secondo l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per 2016 la sequenza sismica nella zona riguardato 110.000 scosse Se tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa