Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli stop all’aumento dell’IVA e Avvio del taglio delle tasse sul lavoro Grazie 14 miliardi di flessibilità e 7 miliardi di proventi dalla lotta all’evasione a meno di un mese dalla sua nascita il governo Conte approva la nota di aggiornamento al Def il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi da visita Villa Necchi al 2,2% del PIL come lo sfigato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Unione Europea è debito però la sterilizzazione dell’Iva di trattativa serrata all’interno della stessa maggioranza nelle ultime ore è però solo il primo passo nel cammino del governo giallorosso lo spiega il premier Conte in conferenza stampa non tupotrei essere fatto nel primo anno spiega il presidente del consiglio ma L’obiettivo è arrivare ad una riduzione delle aliquote IVA il voto ai sedicenni una proposta che portiamo avanti da sempre che sosteniamo con forza scrivere su Facebook di Ma io sul dibattito aperto da un’intervista di Enrico Letta Repubblica sia 16 anni un giovane può lavorare pagare le tasse sottolinea dovrebbe almeno il diritto anche di votare e scegliere chi decide della sua vita i giovani prosegue il ministro degli Esteri e capo politico 5 Stelle Sono una risorsa preziosa e sono il futuro di un’Italia che si informa che partecipa che deve essere valorizzata sempre di più la polizia di Hong Kong ha usato gli spray urticanti dopo che la lega socialdemocrazia promotrice della prima protesta del giorno si è trovata di fronte un gruppo di manifestanti Pro Pechino a Wan c’hai intento a cantare l’inno nazionale cinese si è svolta allaMonia dell’alzabandiera in tono minore causa delle temute protette ministro della giustizia americano William ha chiesto all’Italia di aiutare l’amministrazione Trump a fare chiarezza le origine dalla cia Gate e in particolare sull’operato di 10 anni alle elezioni del 2016 un’inchiesta con la quale Donald Trump si augura di screditare le indagini del procuratore speciale Robert Muller il presidente del Perù Martin vizcarra ha sciolto il Parlamento del paese controllato dall’opposizione annunciato che convocherà le lezioni la decisione Segue i ripetuti tentativi dei parlamentari di ostacolare la sua lotta alla corruzione l’ex terrorista Federica Saraceni condannata a 21 anni e mezzo di carcere per l’omicidio di Massimo da attualmente domiciliari sarebbe ricevendo in questi mesi il reddito di cittadinanza la notizia viene riportata dalla verità ho provato un grande senso di ingiustizia non sempre quello che è legaleRadio Capital Olga D’Antona su reddito di cittadinanza al Saraceni Da quale precisato l’ingiustizia Annulla subisco io ma subiscono tutti i cittadini la norma rivista ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa