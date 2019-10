Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Roberta Frascarelli stop all’aumento dell’IVA e Avvio del taglio delle tasse sul lavoro Grazie 14 miliardi di flessibilità e 7 miliardi proventi alla lotta all’evasione meno di un mese dalla sua nascita il governo Conte approva la nota di aggiornamento al Def il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi da bicicletta viene fissato al 2,2 del PIL ospitato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Unione Europea debito però non è nei parametri di Bruxelles dal momento che il calo è ridotto la sterilizzazione di un oggetto di trattativa serrata all’interno della stessa maggioranza nelle ultime ore è però solo il primo passo nella cammino del governo già l’ho rotto lo spiega il premier Conte in conferenza stampa al termine del Consiglioperché dice di non Accontentarsi e di essere pronto a realizzare 29 punti del programma su cui ha chiesto la fiducia a meno di un mese fa nessuna forza della Cina il messaggio del presidente ACSI camping nel discorso su piazza tienamen e prima di stazionare le truppe della parata militare per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare una porta può neanche scuotere lo stato della Cina o fermare il popolo e la nazione cinesi dal marciare in avanti il popolo cinese i gruppi etnici hanno raggiunto grandi conquiste che nel mondo negli ultimi 70 anni con sforzi concentrati è una dura battaglia l’ispettorato generale dell’ intelligence americana respingere Scusa il giorno al Trump sulla talpa della telefonata presidente americano elidro kraino zielinski in un comunicato afferma che la talpa riferito alle informazioni di prima mano e che aveva e altre informazioni l’esame della denunciastabilire che fosse credibile chiarimento arriva dopo che tra un po’ e alcuni repubblicani hanno avanzato la teoria del complotto è accusato La talpa di riportare solo pettegolezzi l’indice di povertà raggiunto in Argentina il 35,4% della popolazione alla fine del primo semestre di quest’anno lo ha reso noto oggi l’index lista giardino che precisa io non lo fa era al 27,3% il soprano Jackie Norman è morta ieri a New York all’età di 74 anni lo ha reso noto la portavoce di famiglia Guendalina Norman vincitrice di 4 G Howard della National Medal of Arts e della Kennedy Center Honor Era ricoverata all’ospedale ma un finalsan Luke per complicazioni legate è una lesione al midollo spinale risalente al 2015 ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa