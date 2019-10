Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio stop all’aumento dell’IVA Avvio del taglio delle tasse sul lavoro Grazie a 14 miliardi di flessibilità e 7 miliardi di proventi dalla lotta all’evasione il governo approva la nota di aggiornamento al Def documento che disegna la cornice di non averne circa 29 miliardi il deficit viene fissato al 2% del PIL in debito però non è nei parametri europei kalo ridotto dal 135 7% al 130 51 del PIL bonus per l’utilizzo delle carte di credito si può restituire fino a €475 nell’anno precedente abbia preso fino a €2500 per comprare nei settori più a rischio evasione una promessa non fare un militare l’IVA commenta Di Maio nel Deck ci sono anche misure per famiglie che hanno figli il familiare con la SIM unico per famiglia infine gli asili nido che devono essere gratuite che sarà nella legge di bilancioSiri Conte Di Maio e Zingaretti alla proposta di Enrico Letta del voto ai sedicenni più utile che si faccia in Parlamento dice con te lo diciamo da sempre per noi giovani vanno ascoltati non sono choosy gretini fai col capo politico del MoVimento 5 Stelle ore tempo dice segretario dem Letta Ricorda che la lega presenta una proposta simile nelle 2015 Ho provato un grande senso di ingiustizia non sempre quello che è il legale giusto dice Olga D’Antona su reddito di cittadinanza Federica Saraceni condannata in via definitiva 21 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di suo marito il giuslavorista Massimo D’Antona ingiustizia nella subisco io all’ASL di tutti i cittadini la norma Va rivista dice in corso verifiche dei Ministeri del Lavoro e della Giustizia sulla vicenda insieme all’INPS il ministro della giustizia americano William bar ha chiesto all’Italia di aiutare la soluzione Trump a fare chiarezza sulle origini del Rossi huguette e in particolare sull’operato di SDA iec-en elezioni 2016 Donald Trump sia ancora così li screditare le indagini del procuratore speciale Robert Mulleril Washington Post bar avrebbe incontrato venerdì scorso in Italia con i alti funzionari dell’intelligence chiedendo loro assistenza sul indagine condotta da John dura il procuratore chiamato a fare chiarezza sulle dei passi a Gaeta richieste analoghe sarebbero state avanzate anche ad altri governi I nuovi missili intercontinentali balistici a combustibile solido capaci di raggiungere gli Stati Uniti in meno di un anno sfilato oggi in piazza Tienanmen alla parata per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare nessuna forza può neanche scuotere lo stato della Cina o fermare il popolo e la nazione cinesi dal marciare in avanti presidente XP ancora tensione Hong Kong dove la polizia Ha lanciato lacrimogeni contro gli attivisti fra democrazia che hanno sfilato i divieti a manifestare contro la Cina le autorità di Taiwan atermono che ci siano 5 dispersi in seguito al crollo avvenuto questa mattina di un punto in una Baia nell’est del paese il Ministro dell’Interno succo Young ha detto all’emittente formosa TV che secondo alcuni testimoni il momento del crollo circa 5 personeSono sul ponte 10 persone risultano ferite sei delle quali in modo grave un’autocisterna carica di carburante che quel momento attraversava il ponte è precipitata infatti in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni gli agenti della squadra mobile di Palermo su delega della dda hanno eseguito 20 misure cautelari e membri di organizzazioni criminali specializzate nel traffico di Grossi carichi di cocaina e hashish le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti la piazza palermitana era infatti diventata snodo fondamentale Nel passaggio dal ingrosso al dettaglio della droga e le indagini avviate nel 2015 hanno proprio colpito i grossisti operating officer di Credit Suisse pierre-olivier si è dimesso dopo aver Ammesso di aver agito di sua iniziativa per pedinare spiare l’ex manager superiore In passato alla Rivale ubs2 ha così scagionato l’amministratore delegato di Credit Suisse i cui rapporti con Cam si erano deteriorati anchein una festa nella tua casa ma il CD non rilevato indicazioni che avesse approvato la decisione dimissioni anche per il capo della sicurezza del gruppo è vera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa