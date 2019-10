Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio Sono partita Genoa meno per azione di sollevamento della trave che sorgerà il primo impalcato dell’uomo viadotto sul Polcevera tra le pile 56 presente il premier Conte il Ministro delle Infrastrutture del sindaco di Genova Bucci il governatore Toti Renzo Piano ha donato il disegno delle viadotto Ponte Genova è un simbolo di rinascita che si sta concretizzando Pietro Salini di Salini Impregilo a conferma che il cronoprogramma per la ricostruzione rispettato lo stop all’aumento dell’IVA via del taglio delle tasse sul lavoro il governo ha approvato la nota di aggiornamento al Def documento che disegna la cornice di una manovra di circa 29 miglia ministro degli Esteri Di Maio annuncia più soldi per rivestimenti per università e ricerca e misure per le famiglie critiche alla lega è una manovrina tutta in deficit commenta l’ex viceministro Garavaglia annunciando che il partitola manovra economica del governo ombra il viceministro misiani assicura che il governo non abbassare la soglia per pagare in contanti pensione a Hong Kong nel giorno delle Celebrazioni per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare Cinese la polizia Ha lanciato lacrimogeni a Wong Tai sin durante scaramucce con gli attivisti democrazia in un corteo nel centro della città migliaia di persone vestite di nero scandiscono slogan di denuncia contro il PC Intanto in Piazza tienamen hanno sfilato i nuovi missili intercontinentali balistici a combustibile solido capaci di raggiungere gli Stati Uniti in meno di un ora Cambiamo argomento le autorità di Taiwan temono che ci siano 5 dispersi in seguito al crollo avvenuto questa mattina di un ponte in una Baia nell’est del paese il Ministro dell’Interno suko Young ha detto all’emittenza e formosa TV che secondo alcuni testimoni al momento del crollo circa 5 persone si trovavano sul ponte 10 persone risultano ferite sei delle quali in modo grave un’autocisterna carica di carburante 5 momento attraversava il ponte è precipitato in acqua licenziandositre imbarcazioni un operaio 40enne morto nella notte nello stabilimento di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone stabilimento FIAT Chrysler da una prima ricostruzione sembra che la vittima stesse spostando insieme a un altro collega un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore su tutti e tritoni dell’impianto gli agenti della mobile di Palermo su delega della di Diano eseguito 20 misure cautelari membri di organizzazioni criminali specializzate nel traffico di Grossi carichi di cocaina e hashish le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti le accuse la piazza palermitana Infatti diventata snodo fondamentale nelle passaggio dal ingrosso al dettaglio della droga e le pagine avviate nel 2015 hanno puntato proprio colpire i grossisti e cara settembre l’indice Market dei PMI della manifattura che misura le risposte di direttore degli acquisti dell’azienda47/8 dai 38 e 7 di agosto contro un attimo di 48 e uno misurato da Bloomberg a togliere i 50 rappresenta lo spartiacque tra miglioramento e peggioramento l’indice è in flessione in Germania a 41,7 contro il 40 35 di agosto si tratta del nono mese consecutivo di rimasti il record negativo dal 2009 ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa