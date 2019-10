Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Sono molto contento di questa nota di aggiornamento al Def perché manteniamo una promessa non aumentare l’IVA e lunedì dice Di Maio ne mando un’altra con il taglio dei parlamentari sono queste le parole del ministro degli Esteri capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio durante un’intervista televisiva che commenta il raggiunto accordo sulla nave da parte del governo dopo l’approvazione della notte ora apre oggi in ribasso e 137 punti nel Def aggiunto Di Maio non c’è solo la sterilizzazione Delle clausole di salvaguardia sull’iva ci sono misure per famiglie che hanno figli familiari con la SIM unico per famiglie e infine gli asili nido che devono essere gratuiti che sarà nella legge di bilancio 37 morti nessun colpevole due corpi mai ritrovatipaesi e Borghi distrutti dall’alluvione che hanno cambiato volto il nome della sicurezza era il primo ottobre del 2009 quando una colata di fango viene giù dalla montagna trascinando via Inter e abitazioni nella provincia di Messina un territorio ferito per sempre da quel violento nubifragio che arriverò in poche ore 350 mm di acqua di 10 anni dopo la maggior parte delle opere per la messa in sicurezza sono state completate Ma resta cameretta e la delusione per il processo che si è chiuso Senza colpevole senza risarcimenti per la famiglia cambiamo ancora argomento effettivamente i requisiti ci sono ma continua a dire che una legge sbagliata il caso che il parlamento il governo Alla luce di questo evento si rendono conto che nella legge c’è una falla e che dunque il provvedimento va cambiato è migliorato a dirlo anche Tg24 è Olga D’Antona che torna Così sulla vicenda del reddito di cittadinanza l’ex brigatista Federica Saraceni condannata a 21 anni e mezzo di carcere per l’omicidio di suo marito il giuslavorista Massimo D’Antonareddito di cittadinanza giunto è sicuramente una misura utile per dare sostegno per essere di contrasto alla povertà Federica Saraceni non ha però finto di scontare la sua pena una legge che consenta una persona che non ha ancora finito di scontare la sua pena di avere un beneficio da parte della collettività intera mi sembra veramente ingiusto ha detto soprattutto nei confronti di chi ha veramente bisogno e voltiamo ancora pagina andiamo di nuovo all’estero l’ispettorato generale dell’intelligence americana respinge le accuse di Donald Trump su un informatore della CIA che è aperto il caso della telefonata Tra il presidente americano in ucraino Wladimir zaleski e che ha portato All’avvio della procedura di impeachment per il presidente degli Stati Uniti in un lungo comunicato all’ufficio dell’ispettore generale così come aveva già fatto in audizione alla camera il direttore del National Apri citato che lo 007 definito credibile a seguito le procedure si è mosso nell’ambito della legge avendo diretta conoscenza rispetto a determinate cose Intanto seNew York Times alla telefonata dello scorso luglio con tedeschi prese parte anche il segretario di stato americano Mike Pompeo cambiamo decisamente argomento Parliamo di sport esordio vincente ma non senza apprensione per Fabio Fognini al Open il torneo ATP 500 in corso Sul cemento di Pechino l’azzurro ha superato il primo turno battendo in tre set in kazako Michael Cooking col punteggio 64 46 76 dopo 2 ore e mezza di gioco per il momento ci fermiamo qui in buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa