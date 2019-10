Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ho Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio la Cina flette i muscoli con la più grande parata militare mai tenutosi a Pechino e avverte che nessuna forza potrà scuotere le fondamenta della nazione la capitale cinese ha celebrato i 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare da parte di Mao zedong Thun evento dal forte impatto coreografico Qui hanno partecipato 15.000 soldati dell’esercito di liberazione Popolare Cinese è in cui sono comparsi 500 sistemi darmi e 160 tipi di aerei militari Cambiamo argomento la politica e non solo con una sirena alle 10:11 di questa mattina è stato dato il via alle operazioni di lavoro in quota del primo impalcato di nuovo ponte di Genova si tratta del primo pezzo di strada tra le pile 56 la campana è lunga 50 metri pesa 500 tonnellate sarà posizionata a circa 5metri di altezza a sollevarla due gruppi che lavorano in tandem e voltiamo ancora pagina 1 paio di 40 anni morto incidente sul lavoro alla Fiat Chrysler accaduto nella notte nel reparto pressi dello stabilimento di Piedimonte San Germano secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa a freddo che si era bloccata sulla vicenda cura di Cassino aperto un fascicolo per omicidio colposo il procuratore Luciano d’emmanuele affidato le indagini al PM Valentina Maisto che attende nell’informativa dai carabinieri Sono molto contento di questa nota di aggiornamento al Def perché abbiamo mantenuto la promessa fondativa di questo governo che non hanno far aumentare l’IVA e lunedì ne manterremo un’altra con il taglio dei parlamentari lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Agorà su Raitre poi ribadisce che ha ospita il carcere per i grandi evasori sentiamo e sul latte o sul pane deve pagare le commissioni che costano a volte prodotto ma non èche vengono i 7 miliardi sono tutti i giorni che è stato un grande dibattito sulla questione Se bastasse oppure no questa misura delle carte in realtà noi con l’INPS presidente Pasquale tridico che ricorderete il professor Pasquale tridico che tra l’altro è una persona che avevo indicato con il lavoro nella squadra di governo devo presentato nel 2018 abbiamo ideato software contro l’evasione di tutti quei contributi che si pagano all’Inps ora è un po’ complesso il meccanismo ma con questo Noi riusciremo a recuperare dai quattro ai 5 miliardi domani sarà rafforzato il sistema di sicurezza del parco di Pompei attraverso l’attivazione di un checkpoint all’ingresso di piazza anfiteatro un primo controllo sarà effettuato in corrispondenza dei cancelli d’ingresso per la rilevazione della presenza di eventuali materiali pericolosi un percorso delimitato da colonnine con nastro si accederà al secondo controllo in cui avverranno le scansioni del bagaglio i controlli radiogeni sui visitatori medifoto di macchinari saranno presenti alcune unità di personale specializzato di vigilanza armata contemporaneamente sarà portato anche il servizio di guardaroba per permettere deposito obbligatorio di bagagli più voluminosi Inoltre al fine di velocizzare l’ingresso dei visitatori al sito il servizio di biglietteria sarà ampliato con nuove apposite apparecchiature self-service per permettere l’acquisto automatico dei ticket di ingresso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa