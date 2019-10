Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio iniziate a Genova le operazioni di sollevamento della trave che sorgerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6 di operazioni annunciate da un suono di sirena sono cominciata la presenza del premier Conte del Ministro delle Infrastrutture De Micheli del sindaco Bucci del governatore Toti della architetto piano che ha Donato chi la disegno del viadotto incidente sul lavoro nello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone la vittima un operaio quarantenne della zona da una prima ricostruzione sembra che la vittima stessa e spostando insieme un altro collega un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo Fiom CGIL CISL UIL e UGL e fismic con le RSA dello stabilimento indetto uno sciopero di 8 ore a Bologna arriva il tortellino dell’accoglienzamortadella In occasione della festa del patrono San Petronio diretta dell’arcivescovo Matteo Maria zuppi prossima diventare il cardinale che ha proposto una nuova ricetta del piatto tipico Emiliano Bandita la carne di maiale dalla ripieno pollo ricotta parmigiano e uova per venire incontro a tutte le sensibilità religiose che a chi vuol stare leggero a sottolinearlo è la presidente dell’associazione sfogline di Bologna e provincia ovviamente sono mancate le proteste dei puristi culinari portiamo ancora pagina Cina XXIII nessuna porta può scuotere il nostro paese Questo è il messaggio del presidente sin Jin Ping nel discorso Piazza Tienanmen e prima di ispezionare le truppe della parata militare per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare nessuna forza può neanche scuotere lo stato della Cina fermare il popolo le nazioni cinese dal marciare in avanti ne parliamo anche nelle prossime edizioni per il momento Noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa