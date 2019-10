Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Finlandia dove a kuopio città dell’Est del paese c’è stata una sparatoria in un centro commerciale il bilancio provvisorio di almeno un morto e 9 feriti stando a quanto si apprende una persona è stata fermata e anch’essa riporta a ferite la vittima è stato trovato all’interno del perimetro del vicino istituto scolastico nei pressi del centro commerciale lo riporta la polizia locale Attenzione anche ad Hong Kong nel giorno delle Celebrazioni per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare Cinese scontri tra la polizia gli attivisti Pro democrazia che hanno dato vita a nuovi cortei di protesta un uomo è stato colpito al toraceproiettile sparato da agenti in Street ed è in condizioni critiche testimoni denunciano colpo sparato da vicino e ad altezza Duomo Napoli anche tornata ad usare i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti il governo di Hong Kong hai messo allerta Rossa ordinando l’evacuazione immediata del parlamento per motivi di sicurezza torniamo in Italia a 414 giorni dal crollo del ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 con la sto provocando 43 vittime nato oggi il nuovo viadotto sul Polcevera con la cosa del primo impalcato tra le pile 56 a 50 metri d’altezza presente il premier Giuseppe Conte il Ministro delle Infrastrutture Paola de Micheli il sindaco di Genova Bucci al governatore Toti Renzo Piano ha donato il disegno del viadotto Genova un simbolo di rinascita che si sta concretizzando Ha detto Conte ribadendo che è in corso il procedimento per la caducazione della concessionein merito alla quale non faremo sconti ai privati e perseguiremo solo l’interesse pubblico ha detto il presidente del consiglio a te l’ansia da holding proprietari di Autostrade per l’Italia scivola in borsa intanto ufficio taglia ancora una volta le sue previsioni di crescita per il nostro paese nel 2019 il prodotto interno lordo resterà fermo a fronte della precedente previsione di una crescita 001 % tagliate da 050 4 % anche le Stime sul 2020 mentre nel 2021 l’agenzia di Rating ipotizza un aumento del PIL dello 0 6% Ci aspettiamo la crescita trimestrale resti compresa nel Rangers 0010 per il prossimo futuro si legge nel Global economic Outlook difficile È tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa