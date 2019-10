Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo in Finlandia dove c’è stato una sorta di attacco condotto da un uomo che in un centro commerciale città nell’est del paese avrebbe estratto un’arma da taglio dalla borsa avrebbe cominciato a colpire i passanti un morto e 10 feriti il bilancio provvisorio secondo quanto raccontato da testimoni avrebbe estratto l’arma forse una spada dalla borsa e avrebbe cominciato ad accoltellare gli studenti di un istituto tecnico limitrofo al centro commerciale le forze dell’ordine parlando di una persona fermata anch’essa con ferite Ma si parla anche di colpi di arma da fuoco si vedranno maggiori dettagli forsele prossime ore nel frattempo Torniamo ad Hong Kong dove ci sono stati momenti di tensione tra la polizia Ei manifestanti in piazza nel giorno delle Celebrazioni per i cento anni dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese scontri tra polizia e attivisti Pro democrazia cortei di protesta un uomo è stato colpito al torace da un proiettile sparato da un agente in fretta sei un fan ed è in condizioni critiche testimoni denunciano Il colpo è stato sparato da vicino e ad altezza duomo la polizia è tornata ad usare anche ad acqua per disperdere i manifestanti il governo di Hong Kong hai messo allerta Rossa ordinando l’evacuazione immediata del parlamento per motivi di sicurezza torniamo in Italia parliamo di politica con il ministro degli Esteri e leader pentastellato Luigi Di Maio che annuncia più soldi per gli investimenti per università e ricerca e misure per le famiglie stop all’aumento dell’IVAAvvio del taglio delle tasse sul lavoro il governo approvato la nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza che disegna la cornice della prossima manovra finanziaria che verrà circa 29 miliardi di euro critica la lega è una mano Brina tutta in deficit questo il commento dell’ex viceministro Garavaglia il viceministro misiani assicura che il governo non abbasserà la voglia per pagare in contanti e ministro speranza annuncia 2 miliardi in più per la sanità La Commissione Europea fa sapere che non commenterà le cifre del bilancio prima che tutti i passaggi della procedura di valutazione dei conti pubblici Saranno terminati Double lungo stallo Corea del Nord stati uniti Riavvia erano il colloquio operativi sul nucleare con un incontro fissato per il 5 ottobre lo annuncia la prima viceministro degli Esteri Johnson cui in una nota rilanciata dalla che ci sarà un contatto per eliminare il 4 ottobre ho un incontro operativo il 5 ottobre delegati del nord sono proentrare nella fase dei colloqui edemi aspettativa che i negoziati operativi possono accelerare lo sviluppo positivo delle relazioni tra Corea del Nord e Stati Uniti aggiunge Cioè per il momento Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa