Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 18:10

è di almeno un morto 10 feriti di cui due gravi il bilancio dell'attacco di un uomo in un istituto tecnico vicino ad un centro commerciale a kuopio città l'est della Finlandia l'aggressore avrebbe cominciato a colpire gli studenti con una spada tirata fuori dalla borsa poi sarebbe stato a sua volta ha ferito è fermato dalla polizia il corpo della persona uccisa trovato nella scuola sarebbero stati sparati anche colpi di arma da fuoco primo si alla camera per la quarta lettura della riforma costituzionale per il taglio del Parlamentari a favore hanno votato i partiti della maggioranza contro Forza Italia presente con un solo deputato è più Europa assenti rappresentanti di lega e Fratelli d'Italia è stato votato il mandato arelatore Brescia del MoVimento 5 Stelle che anche presidente della commissione il testo atteso in aula il 7 ottobre l'agenzia di case in affitto a Ottavia ancora le previsioni di crescita per il resterà Fermo quindi rivista ribasso anche la precedente previsione delle più 0 1 % tagliate invece da 05 a 0 4% le Stime sul 2020/2021 l'agenzia ipotizza un + 0 e 6 % La Commissione Europea non commenterà le cifre del bilancio prima che tutti i passaggi della procedura di valutazione dei conti pubblici non Saranno terminati fanno sapere da Bruxelles dopo il via libera alla nota di aggiornamento del Def che prevede lo stop all'aumento dell'IVA e l'avvio del taglio delle tasse sul lavoro pensione ad Hong Kong nel giorno delle canzoni per i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese scontri tra la polizia gli attivisti Pro democrazia un uomo è stato colpito al torace da un proiettile sparato da un agente in NoiPA Streeted è in condizioni critiche testimoni denunciano che il colpo è stato sparato Da vicino è all'altezza Duomo la polizia anche tornata ad usare i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti arrestate 51 persone confiscati i materiali sospetti e armi il governo di Hong Kong hai messo allerta Rossa ordinando l'evacuazione immediata del parlamento nel Frusinate dove un operaio quarantenne morto nella notte nello stabilimento f.cia di Piedimonte San Germano da una prima ricostruzione sembra che la vittima stesse spostando insieme ad un altro collega un macchinario in azione che gli ha provocato una profonda ferita al collo e sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni dell'impianto

