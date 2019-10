Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Un morto 10 feriti di cui due gravi questo il bilancio dell’aggressione avvenuta a kuopio città dell’Est della Finlandia un uomo avrebbe probabilmente una spada e poi avrebbe colpito i passanti nei pressi di un istituto scolastico vicino ad un centro commerciale Il corpo della persona uccisa stato proprio all’interno della scuola sarebbero stati sparati anche colpi di arma da fuoco c’è un fermato e anche so sarebbe ferito a 414 giorni dal crollo del ponte Morandi è nato oggi il nuovo viadotto sul Polcevera Genova con la posa delle primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 m di altezza presenti il premier Giuseppe Contefiltro delle Infrastrutture De Micheli il sindaco di Genova Bucci al governatore Toti Renzo Piano adorato il disegno del viadotto Genova meno di rinascita che si sta concretizzando Ha detto con te che è in corso il procedimento per la caducazione della concessione in merito alla quale non faremo sconti private perseguiremo solo l’interesse pubblico ha detto il presidente del consiglio è Atlantia è scivolato in borsa nella cronaca una donna è stata uccisa a coltellate dopo un violento litigio familiare è scoppiato in un’abitazione accanto nel Comasco Dalle prime informazioni di tiro sarebbe la donna il compagno della figlia per i soccorsi è intervenuto anche il 118 di Milano in elisoccorso ma non c’è stato nulla da fare la casa dove è avvenuto l’omicidio è nella frazione di Vighizzolo sono sempre di più gli studenti italiani attratti da un’esperienza anche solo di tre mesi in una scuola all’estero il numero di questi delle scuole secondarie di secondo grado che sono partito dall’Italia per trascorrere almeno 3l’estero nello scorso anno scolastico sono stati Infatti circa 10238 % in più rispetto al 2016 + 191% sul 2009 E a proposito di giovani parliamo di Teenagers le adolescenti italiani sono fortemente sedentarie danno uno stile di vita a tavola troppo spesso non corretto aumenta per loro il rischio al collo e con comportamenti estremi come le abbuffate alcolica e quanto emerge da un rapporto dell’istituto superiore di sanità nel 2018 il 43% dei 15 anni ed il 37% delle 15 anni ha fatto ricorso alla binge-drinking Inoltre crescono tra i comportamenti a rischio degli adolescenti il gioco d’azzardo e l’uso non corretto dei social network e il PD 410 avuto qualche esperienza di gioco d’azzardo e arriva Al 16% 15% in quattro anni la quota di Chi rischia o che è definito problematico in chiusura sport calcioChampions League Atalanta in campo adesso contro lo Shakhtar Donetsk e nel secondo appuntamento dei gironi della massima competizione Europea in contemporanea Real Madrid Club alle 21 la Juventus ospita il Bayern Leverkusen domani il Napoli e l’Inter è tutto dalla redazione buona serata

