Ultime Notizie Roma del 01-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio Un morto 10 feriti due di loro gravi questo il bilancio dell’attacco avvenuto in un istituto tecnico di kuopio città dell’Est della Finlandia nei pressi di un centro commerciale l’aggressore uno studente finlandese di 25 anni avrebbe cominciato a colpire gli studenti con una spada tirata fuori dalla borsa poi sarebbe stato a sua volta ha ferito è fermato dalla polizia il corpo della persona uccisa è stato trovato nella scuola sarebbero stati sparati anche colpi di arma da fuoco si è dimesso il consiglio di amministrazione di ama L’azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Roma la decisione è stata presa a poco più di 100 giorni dall’insediamento all’origine della decisione del CdA presieduto da Luisa Melara a di Paolo Longone conMassimo Ranieri lo scontro con il Campidoglio sui 18 milioni di crediti vantati sui servizi cimiteriali già al centro delle dimissioni del CdA presieduto da Lorenzo bagno che si tratta del quinto cambio in 3 anni della governance dell’azienda primo si alla camera per la quarta lettura della riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari a favore hanno buttato i partiti della maggioranza contro Forza Italia è più Europa assenti rappresentanti di lega e Fratelli d’Italia è stato votato il mandato al nuovo relatore Brescia del MoVimento 5 Stelle che è anche presidente della commissione il testo adesso è atteso in aula il 7 di ottobre pensione ad Hong Kong nel giorno delle Celebrazioni per 70 anni della Repubblica Popolare Cina scontri tra la polizia gli attivisti Pro democrazia un uomo è stato colpito al torace da un proiettile sparato da un agente in Oil Bath Street Accendi ed è in condizionitestimoni denunciano che il colpo è stato sparato da vicino ad altezza d’uomo i feriti sono in tutto 51 la polizia tornata usare i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti confiscati materiali sospetti e darmi 100 persone sono state arrestate il governo di Hong Kong hai messo l’allerta Rossa ordinando l’evacuazione immediata del parlamento sport in chiusura calcio e Champions League Atalanta in campo in questi minuti contro lo Shakhtar Donetsk contemporaneamente Real Madrid Club Bruges questa sera poi alle 21 Juventus ospita in casa il Bayer Leverkusen per la seconda giornata dei gironi domani il Napoli è l’Inter è tutto dalla redazione buona serata

