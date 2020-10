Ultime Notizie Roma del 01-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale è giovedì primo ottobre Buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio il governo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza coronavirus fino al 31 gennaio Bonafede Lancia intanto l’idea di una maratona TV Per sensibilizzare sui Moni positivi due senatori del MoVimento 5 Stelle Palazzo Madama si ferma ancora in calo in Italia rapporto tra tamponi eseguiti e positività riscontrati scoperti da un team con esperti italiani Due super anticorpi che bloccano l’ingresso del virus nelle cellule per Aspi la scure della revoca delle concessioni autostradali si fa sempre più concreta un consiglio dei ministri si riunirà entro 10 giorni sul dossier se non ci saranno progressi scatterà il provvedimento del governo tra meditazione per le lettere inviate da Aspi ne vengono respinti tutti gli argomenti Atlantia avrebbe modificato Infatti le condizioni che avevano portato un accordo a luglio e nel primo sondaggio dopo €2 TV tra Trumpcandidato della Casa Bianca appare in testa di 8 punti ottiene il 50% dei consensi contro il 42% del presidente americano quel di due giorni fa è stato definito il peggior dibattito presidenziale della confusione in tutti fra i due candidati non sarà ricevuto oggi da papa Francesco ma dal Cardinale Parolin segretario di stato americano Pompeo che ha attaccato il Vaticano per l’accordo con la Cina sulla nomina dei Vescovi Trump strumentalizzi papà per la sua campagna elettorale dice Monsignor Gallagher Pompeo di fame attacca senza motivo la Cina afferma Ambasciatore cinese in Italia oggi nel carcere di Lecce previsto l’interrogatorio per la convalida del fermo del ventunenne Antonio De Marco Reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis della fidanzata Eleonora Manta Antonio ciontoli è stato condannato a 14 anni nel processo bis per la morte di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli nel 2015 fu omicidio volontario allerta gialla per il maltempo oggi in Puglia Calabria e Sicilia Il provveditorato ai lavori pubblici di Venezia Intanto ha provato la procedura dipensa per il sollevamento del Mosè le barriere potranno essere alzate dalla misura di 130 centimetri sul Medio mare Forse già questo sabato per quando è prevista una quarta su questi livelli Forza neri della prima giornata della Serie A di calcio l’Atalanta Vinci 41 all’Olimpico contro la Lazio l’Inter passa 52 Benevento e lo Spezia batte 20 l’Udinese al Friuli oggi nuovo giro di tamponi per i giocatori del Napoli ieri tutti negativi torna a riunirsi oggi sul caso Genova che chiede rinvio del match col Torino Champions oggi sorteggi dei gironi Europa League stasera Milan Rio Ave Roland Garros 4 italiani al terzo turno oggi ci prova berretti ed è tutto buon proseguimento di scopo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa