Ultime Notizie Roma del 01-10-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio sistemi di lavanderia per pulire finanziamenti in nero incontri con esplicite battute razziste e fasciste sessiste questo lo spaccato che emerge da un’inchiesta realizzata da fanpage con il sistema l’insider giornalista sotto copertura tra esponenti di Fratelli d’Italia Milano durante la campagna elettorale per le amministrative e scattano le reazioni del presidente della comunità ebraica di Roma Ruth dureghello non c’è spazio per me già Hitler esponenti del PD e del MoVimento 5 Stelle l’invito a Giorgia Meloni e prendere le distanze stamani abbraccio tra Salvini e meloni in favore di telecamere e fotografi prima della conferenza stampa congiunta alla periferia di Roma sostegno della candidatura di Enrico Michetti un modo per calmare le acque dopo di stato risorti ieri a Milano cioè effetto politico siamo destinati a governare assieme dice il segretario leghista e circa 50.000 secondo gli ordinidefined for picture Italia i partecipanti al corteo per il clima a Milano guidato da Greta tumberg e che balla e batte le mani mentre gli altri manifestanti cantano Bella ciao l’attivista svedese alla testa del corteo con Vanessa rakete blitz di fronte alla sede dell’UniCredit in Piazza Edison di 5 attivisti che si sono staccati dal corteo di manifestanti hanno imbrattato con Vernice nera il cortile di fronte alla Banca ed esposto un cartello con scritto Unicredit si arricchisce con armi e petrolio andare al lavoro e morire non lo possiamo accettare quello che ho proposto di partire da subito per fare dei tavoli per discuterne con i sindacati la pagella arriva dopo il fatto tragico Ma io voglio intervenire prima che questi indecenti lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nel corso dell’assemblea di federchimica draghi ha capito lo spirito con il quale abbiamo proposto il pazzo in un momento in cui il paese venne fuori da un momento tragico del industriali sono fondamentali per ricostruire il paese internet si possono fare molto aggiunto e continua a calare questa settimana il valore dell’ incidenza dei casi da covid-19 in l’indice di tepossibilità RT è in diminuzione dell’incidenza livello nazionale 37 casi per 100.000 abitanti contro i 45 x 100000 della settimana precedente nel periodo 8 21 settembre rimedio per i casi sintomatici atomici pari a 0 83 una sola regione il Lazio risulta questa settimana classificata a rischio moderato le restanti 20 regioni province autonome risultano classificata invece a rischio basso continua a salire l’inflazione nella zona euro secondo la stima flash di eurostat il tasso è salito al 3,4% a settembre il momento rispetto al 3 di agosto a pesare soprattutto l’energia Segui i nostri al netto dell’energia i prezzi dell’energia portano l’inflazione sopra il 3% a settembre nero zona un incremento temporale da tenere sotto osservazione e scrive su Twitter Il commissario europeo Paolo la cassa integrazione per i lavoratori di Alitalia che non saranno assorbiti da ita potrebbe essere estesa fino al 2023 lo si apprende da fonti sindacali secondo cui ci sarebbe da lavorare sulla coperturatavola Ministero del Lavoro oltre al ministro Andrea Orlando sono presenti per il mette la viceministra capelli e per il means la vice ministra Bellanova voltiamo pagina una condanna a sei anni assolti gli altri 23 stati del processo per il crac di Banca Etruria questa la sentenza emessa stamani dal tribunale di Arezzo la condanna è stata inflitta al finanziere Alberto Rigotti ex consigliere della banca tra gli assolti l’ex presidente dell’ ultimo C via della Lorenzo Lodi nel gennaio del 2019 erano già stati condannati con rito abbreviato altri quattro imputati tra cui l’ex presidente Giuseppe Fornasari è l’ex direttore generale Luca Gronchi la polizia sta seguendo decine di perquisizioni in Sicilia con l’obiettivo di individuare dove si nasconde il vostro numero uno di Cosa nostra Matteo Messina Denaro latitante dal 1993 nei controlli disposti dalla dda di Palermo sono impegnati circa 150 agenti delle squadre mobili di Palermo Trapani Agrigento supportati dagli uomini del servizio centrale operativa dei reparti prevenzione crimine di Sicilia e Calabria e le perquisizioni sono Scattate in particolare nei confronti di una serie dimetti sospettati di essere fiancheggiatori e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa