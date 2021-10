Ultime Notizie Roma del 01-10-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale la sera dalla redazione da parte di Francesco in studio io Greta la speranza siamo noi a non ti ho risposto e boh lui sul palco una speranza siamo noi lo sciopero per il clima chiude L’evento mi in piazza e cambiamo argomento alla mezzanotte di oggi Cala il sipario sulla campagna elettorale nei 1157 comuni in cui si vota per eleggere il sindaco il consiglio comunale in Calabria per la regione si trova anche nei due collegi di Siena Arezzo e Roma Primavalle per le elezioni suppletive della Camera dei Deputati sono circa 12 milioni di Italiani chiamati a esprimere il proprio voto si leggeranno i sindaci di capoluogo di regione Torino Milano Trieste Bologna Roma e Napoli alle urne in oltre 14 città capoluogo di provincia Benevento Caserta Cosenza Grosseto Isernia Latina Novara Pavia Pordenone Ravenna RiminiSavona e Varese scende l’incidente in tutte le regioni sul latte rischio moderato per il covid questa settimana tutte le altre sono a rischio basso lo evidente il raggio settimanale le reti medio calcolato sui casi sintomatici stato fare 083 con incidenza settimanale a livello nazionale il 37% mila abitanti sono attualmente 1100 medici e degli odontoiatri sospesi ai sensi del decreto legge e per non essersi ancora vaccinati a comunicarlo la federazione nazionale degli ordini dei medici che ha ricevuto oggi un aggiornamento da 79 su 106 ordini provinciali ai suoi legali di presentare ricorso contro quella che definisce insensata incredibile decisione della Regione Sardegna di escludere la causa di formalità burocratiche la gara per l’assegnazione delle rotte in continuità territoriale la compagnia sottolinea Inoltre come il preavviso per partecipare alla gara sia stato molto sterrato meno di una settimana dalla ricezione degli inviti eh Non c’è più utilizzare a tutti i localisostenendo che si tratta di una chiara violazione dei diritti dell’Unione Europea ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa