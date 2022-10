Ultime Notizie Roma del 01-10-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Sabato primo ottobre Buongiorno da Francesco Vitale in studio Putin Mosca l’annessione delle quattro regioni Ucraina e le persone che vivono nel nel do nel sacchetto nel freezer diventano nostri cittadini per sempre immediata la replica di zielinski l’Ucraina non negozierà con la Russia che ci sarà bladimir Putin e chiede l’adesione rapida nato meloni condanna l’annessione frutto della visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia l’Europa al consiglio di sicurezza dell’ONU veto Russo la risoluzione contro il referendum forza al momento dell’esplosione Nord stream 1 e Nord stream 2 contenevano circa 800 milioni di metri cubi di gas nelle tre linee di Offshore quanto il consumo della Danimarca di tre mesi lo ha detto il portavoce di Castronno sergej kupriyanov sottolineando che la società ricerca di possibili soluzioni per riprendere il funzionamento del sistema ma è difficile stabiliMi presti una situazione grammatica così sindaci di 2 comuni tra Palermo e Agrigento definiscono la situazione in città dopo la violenta bufera Che ha travolto la Sicilia da nella gamenti Sì sì sono in diverse località con fiumi di acqua e fango un autobus si è ribaltato lungo la statale 624 alcune persone sono rimaste ferite in modo lieve allerta anche nelle Marche con il Comune di Senigallia che invitati di raggiungere i piani alti in seguito repentino innalzamento del fiume Misa e le sei fatte almeno 42 vittime il bilancio provvisorio dell’organo Ianni Florida 2 milioni di persone Inoltre sono senza elettricità secondo una prima ci sarebbero danni per 40 miliardi ci vorranno mesi anni per ricostruire in Florida quello che l’uragano ha distrutto le parole del presidente statunitense Joe biden alle famiglie della Florida voglio dire sappiamo cosa state passando e vi siamo vicini cade uno degli ultimi obblighi della mascherina da oggi Infatti si potrà salire su bus e treni senza il dispositivo di protezione l’obbligo resta ancora in vigore fino alla fine di ottobre nelleCure sanitarie nelle RSA il compito però non sembra mollare la presa aumenta Infatti l’incidenza con l’indice RT che torna a uno e sono 5 rispetto alle 2 della settimana scorsa le regioni classificate a rischio alto di emilia-romagna Lazio Marche Puglia in Veneto archiviata la pausa per la nazionale oggi torna la serie A con i primi tre anticipi dell’ottava giornata alle 15 Napoli lista Hospital Torino mentre alle 18:30 occhi puntati su big match di San Siro tra Inter e Roma chiude il programma empoli-milan 20:45 per il tennis Sofia iliad Zurlì jannik sinner Lorenzo Musetti sono in semifinale oggi affronteranno rispettivamente Airone è il wrestler moto Thailandia Ducati avanti nelle libere oggi le qualifiche per la Formula 1 Singapore libera nel segno per oggi la Pole Bear l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa