Ultime Notizie Roma del 01-11-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale domenica primo novembre Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno coronavirus diminuiscono i contagi per covid in Italia sono 29907 ieri erano 31758 questo secondo il bollettino del Ministero della Salute ma fronte di oltre 30.000 tamponi in meno 183457 contro i 200 15886 di ieri l’incremento delle vittime di 208 in 24 ore anche se in calo ieri erano 297 allenatore della Lombardia Attilio Fontana del incontro regioni governo sul nuovo dpcm sottolineando clown è l’unica misura che si è dimostrata efficace se possiamo andare avanti con altre misure non determinanti procediamo i tecnici ci dicono che l’unica alternativa da una facciamolo a livello nazionale se finiamo Milano aggiunge si ferma la Lombardia il virus oggi È diffuso su tutto il territorio non è come marzo Intanto il Presidente della RegioneRomagna e della conferenza delle regioni Buona cena è risultato positivo al test sul covid-19 fatto nella mattinata di oggi in via precauzionale in ditta gli appuntamenti istituzionali in azienda Nel pomeriggio Domani Stefano Bonaccini che non presenta sintomi Come previsto in questi casi si è posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione da dove porterà avanti regolarmente l’attività amministrativa e di governo regionale nei prossimi giorni si legge in una nota della regione Emilia Romagna Oggi le scuse del governatore della Liguria Toti agli anziani cari amici sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti Innanzitutto chiedere scusa se ha offeso qualcuno perché non rappresenta minimamente il mio pensiero scrive il presidente della Liguria in un nuovo post dopo Quello sugli anziani non indispensabile allo sforzo produttivo del paese che ha scatenato una bufera di polemiche sui social saprò se è stata estrapolata da un concetto più ampio è male interpretato scrive Toti a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio posto Non a caso su Facebook dove il testo è stato pubblicato integralmente le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore il senso preciso il governatore dellache i nostri anziani sono i più colpiti dal virus sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa ed essere tutelati di più un’ultima notizia chiusura dobbiamo seguire le indicazioni scientifiche inevitabile in questa seconda Ondata che ha sorpreso tutta Europa per la sua virulenza che si prendono misura il terrore Accompagnate da sostegno economico lo dice il ministro dell’economia Gualtieri aggiungendo tanto più sarà efficaci tanto più potremmo evitare un nuovo look down e questo richiede misure intermedie anche dolorose per Gualtieri governo darà tutto il sostegno necessario nella misura in cui sarà necessario abbiamo le risorse per piega il governo intanto conferma le Stime del PIL per il 2020 almeno 9% con il rimbalzo del terzo trimestre abbiamo margini persino per un Quarto trimestre meno 4 % la manovra Infine sarà inviato in Parlamento al massimo entro una settimana è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa