Ultime Notizie Roma del 01-11-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale lunedì primo novembre buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio oggi al via Glasgow la conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici la cop26 dal vertice del G20 ieri l’impegno a mantenere la necessità di intervenire Ma la deadline del 2050 per un mondo aver missioni viene sostituita da un più generico verso metà secolo il G20 di Roma è riempito di sostanza il bla bla secondo draghi ridurre da 300 a 100 giorni di tempo per sviluppare nuovi vaccini Farmacia Testi in caso di nuove pandemie l’obiettivo del G20 e sostenere la scienza per abbreviare il ciclo che porti a Cure e diagnostica se sarà necessario prorogare lo stato di emergenza lo si farà senza dimora fermentato speranza protesta choc a Novara con i vestiti da prigionieri lager insorgono le comunitàbiden ha detto di essere deluso del fatto che russi Cina non sono venute al G20 gli accordi hanno mostrato il potere dell’America e quando si impegna aggiunto il presidente americano attenzione ieri al vertice blinking oggi ha la visita del presidente palestinese Abu mazen tra Padova e atteso bolsonaro in Giappone piscina annuncia la vittoria alle parlamentari cronaca di Terrata mani davanti a udienza di convalida del fermo emesso dalla Procura di Napoli nei confronti del camionista 53enne via Ercolano che ha ucciso due giovani sperando di 11 volte contro perché pensava fossero ladri una 36enne a Trapani è ucciso con una coltellata al cuore convivente 46 anni dopo averlo preannunciato su Facebook allerta gialla per il maltempo oggi in nove regioni d’Italia Basilicata Calabria Campania emilia-romagna Lazio Liguria Marche Sicilia e previste precipitazioni diffuse che localmente potranno essere anche molto intensi accompagnati da grandinate fulmini e raffiche di vento centinaia di interventi di Protezione Civile e Vigili del Fuoco ieri a SiracusaPortami undicesima giornata della Serie A di calcio il Napoli vince 1-0 in casa della Salernitana il Milan batte 21 all’Olimpico la Roma Inter Udinese finisce 20 Fiorentina Spezia 30 Se solo in pulmino due genoa-venezia 00 stasera il posticipo Bologna Cagliari Juventus in ritiro da oggi a sabato dopo le ultime due sconfitte ed è tutto buon proseguimento di ascolti

