Ultime Notizie Roma del 01-11-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giulia Ferrigno per contrastare il cambiamento climatico i soldi non sono un problema se vogliamo Charlie bene a sottolineare il Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Coop 26 agosto dobbiamo costruire sull’accordo stretta al G20 continua per agire più velocemente dobbiamo mettere insieme il settore privato e quello pubblico il primo ministro Boris Johnson ha sottolineato l’ammontare di denaro a disposizione sono decine di milioni Ora li dobbiamo usare continua draghi dobbiamo trovare un modo intelligente di spenderli velocemente emergenza covid e dopo il boom di contagi da coronavirus a Trieste si appresta a varare misure regole per limitare le manifestazioni come quelle dei no Green pass che sono andati in scena nelle ultime settimane Piazza Unità d’Italia cuore della città sarà chiusa alle manifestazioni di protesta fino al 31 dicembre il diritto alla salute un bene primario e privati nel bilanciamento degli interessi sul diritto a manifestare il dice il prefetto Valerio Valenticonferenza stampa trasmessa sui canali Social la cronaca resta in carcere 53 anni che risponde del duplice omicidio di Ercolano con due ragazzi uccisi Nella notte tra il 28 e 29 ottobre udienza di convalida del fermo si è tenuta questa mattina nel carcere napoletano di Poggioreale dove Palumbo si trova dalla sera del 29 ottobre quando nei tuoi confronti è stato eseguito un decreto di fermo al termine di un lunghissimo interrogatorio al tempo in italiano chiusura un’ampia perturbazione Atlantica interesserà da prima il nord per poi estendersi a Gran parte delle regioni centro-settentrionali allerta gialla oggi in Emilia Romagna Umbria e Lazio Calabria e Sicilia sostituiti Veneto Liguria Marche Campania e Basilicata previsto Inoltre un rinforzo di 20 sulle regioni meridionali fenomeni Saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento e tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa