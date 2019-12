Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio tensione altissima sulmasy nuovo fondo salva-stati il PD chiede di mantenere credibilità mentre il MoVimento 5 Stelle invita a mettersi al tavolo e decidere come cambiarlo conta convocato per oggi un vertice ruba ai risparmiatori italiani per finanziare le banche tedesche a fermarmi invitando il premier ha di metterti i leader della Lega nella intanto ritorno di fiamma con Di Maio sardine oggi a Milano è l’isis Rivendica l’attacco sul London Bridge definisce l’attentatore un suo Combattente il governo britannico assicura di voler fare chiarezza sulla mancata sorveglianza del ventottenne ousmane che era in libertà vigilata dopo una condanna per terrorismo indossavo un braccialetto elettronico resta in ospedale intanto due donne un uomo rimasti feriti arriveranno stamani a Roma assieme a casini due parlamentari do posizione Venezuela animaliLama granese Americo De Grazia che a maggio si erano rifugiati nell’ambasciata italiana Dopo che il tribunale supremo di giustizia venezuelano aveva disposto la revoca della loro immunità intero rilasciata la leader dell’opposizione fujimori 22 sciatori morti il bilancio della valanga di ieri sul Monte Bianco nella zona di punta helbronner estratti della Neve i corpi di un maestro di sci aostano di 28 anni e di un suo amico sd32 stavano facendo un fuoripista con altri 3 amici che si sono salvati maltempo oggi allerta arancione in Emilia Romagna e Veneto e c’è una terza persona che ha fornito a Princi & Anastasia €1000 per l’acquisto di 15 Kg di hashish i PM di Roma che indagano sull’omicidio di Luca sacchi lo scrivono nella richiesta delle cinque misure cautelari potrebbe svolgersi Intanto mercoledì interrogatorio della fidanzata della mentre martedì saranno sentiti dei propri se Princi non le persone tra cui i bimbi sono morte altre rimaste ferite nello schianto di un piccolo aereo da turismo poco dopo il decollo in South Dakota negli Stati Uniticausa delle pessime condizioni meteo e di almeno 14 morti invece il bilancio di una lunga sparatoria tra polizia e un cartello della droga nello stato messicano di qua Julia al confine col Texas la pagina sportiva oggi in campo la quattordicesima giornata della sera alle 15 giocano Inter Spal Parma Milan e Lazio di neve alle 18 c’è il Napoli Bologna alle 20:45 la Roma Verona domani si chiude con Cagliari Samp Ieri me li anticipi KO la squadra di casa Brescia Atalanta 03 Genoa Torino Fiorentina Lecce 01 per Euro 2020 il match inaugurale sarà Italia Turchia il 12 giugno all’Olimpico di Roma nel girone A degli Azzurri anche Svizzera e Galles e vediamo il tuo lavoro dell’ultimo GP della stagione di Formula 1 che si corre oggi ad Abu Dhabi A fianco della Mercedes del già campione del mondo partirà la Red Bull di verstappen della seconda fila le Ferrari di Leclerc e Vettel gli azzurri dominano in Coppa del Mondo di sci vasino prima e Brignone seconda nel gigante statunitense di killingtonsecondo nella discesa canadese di Lake Louise oggi slalom femminile e super-g maschile ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e brevettate in compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa