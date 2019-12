Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione tensione alle stelle sul nuovo fondo salva-stati il PD chiede di mantenere credibilità mentre il MoVimento 5 Stelle invita a mettersi al tavolo decidere come cambiato il premier Giuseppe Conte ha convocato per oggi un vertice A Palazzo Chigi è un incontro alla vigilia del informativa alle camere prevista per domani lunedì 2 dicembre alle 13 a Montecitorio alle 15:30 in Senato andiamo all’estero l’attentato di Londra di venerdì è stato rivendicato dall’isis a diffondere la notizia l’agenzia stampa dello stesso sta l’amico amaca dove si legge che a compiere l’attacco sarebbe stato un Combattente affiliato al gruppo terroristico l’agenzia Non fornisce prove del collegamento tra il ventottenne affiliato attentatore ucciso dallaSIAE lo Stato islamico viene precisato che l’attacco sarebbe stato motivato dalla volontà di colpire i paesi parte della coalizione anti ISIS nome persone tra cui due bambini sono le vittime di un impero avvenuto in South Dakota negli Stati Uniti un velivolo da turismo con 12 passeggeri a bordo si è schiantato poco dopo il decollo da ciamberline in una zona rurale a sud della città probabilmente a causa delle pessime condizioni meteo altre tre persone sono rimaste ferite tra le vittime anche il pilota euro 2020 sorteggio Italia Svizzera Turchia e Galles è vietata la Francia si svolgono al roma-bucarest i sorteggi che determinano la composizione dei gironi della fase finale della manifestazione gli avversari degli Azzurri quindi sono Svizzera Turchia e Galles evitate i film I campioni del mondo della Francia e il Portogallo prima di salutarci una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 45 della scala Richter è stata registrata in Albania nella notte poco dopo22:30 di ieri sera l’epicentro è stato individuato secondi tutto sismologico il venerdì e pochi chilometri a nord di Durazzo la scossa è stata avvertita anche a Tirana al momento non si hanno notizie di vittime o danni intanto la presidente Letta della commissione europea Ursula von der leyen ha parlato con il Primo Ministro dell’Albania e Tirana ho grande rispetto del Popolo albanese Che è rimasto calmo nonostante le circostanze twittato voglio che sappiate che l’Unione Europea al loro fianco con compassione Ecco Nazioni mercoledì il commissario europeo per la gestione della crisi Yanez lenarchyk sarà in missione in Albania L’Unione Europea ha detto è pronta dare ulteriore assistenza ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa