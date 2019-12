Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora lavori di una buona domenica un Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale la protesta pro democrazia è tornata in piazza Hong Kong a sfidare la polizia dopo due settimane di pausa elettorale segnata dalla Trionfale Vittoria alle urne a notte fonda ci sono stati alcuni altri poi manifestanti si sono radunati pacificamente sventolando bandiera americana e striscioni che fanno appello a Donald Trump uno recita Trump per favore libero Hong Kong un altro make Hong Kong Great again alcune centinaia di dimostranti sono diretti al consolato americano altri al quartiere delle Politecnico astensione Movimento 5 Stelle PD sul fondo salva-stati con te il governo andrà avanti domani vertice Palazzo Chigi mentre i tecnici sono tutti più o meno d’accordo sull’utilità del mese quale strumento fondamentale per l’eurozona nel mondo della politica le posizioni sono quanto mai destinate distinte e contrapposte per Salvini Conte da tenon dipende più l’interesse nazionale andiamo a Malta l’imprenditore yorgen Fenech talmente dell’omicidio Caruana moscata lascia a gennaio tre i capi di imputazione organizza Finanziò e si rese complice dell’assassinio della giornalista il giudice che lo ha incriminato ordina il sequestro dei beni del passaporto il miliardario maltese si dichiara non colpevole andiamo a Firenze il popolo delle sardine riempie Piazza della Repubblica per l’arrivo di Salvini il leader della Lega ieri in città per una cena elettorale in vista delle regionali della prossima primavera gli organizzatori dicono siamo 40.000 in piazza compare un uomo con una bandiera rossa con falce e martello la folla fischia e lo allontana la collezione andriese ieri ha arrestato una persona sospettata dell’accoltellamento di venerdì Alaia l’ho reso Noto su Twitter specificando che si tratta di un 35enne senza fissa dimora arrestato nel centro della città che sarà condotto in una stazione di polizia per essere interrogato E questa era l’ultima notizia buonaVi ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa