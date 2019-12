Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione studio Giuliano Fiorini o politica in primo piano Sul nuovo fondo salva-stati il mess si registra una tensione altissima nella maggioranza con il PD che chiede di mantenere la credibilità mentre il MoVimento 5 Stelle vita mentre saltavo decidere come cambiarlo in serata il vertice A Palazzo Chigi convocato dal premier Conte conto sul fatto che 5 Stelle non cambino idea visto che su questo l’hanno sempre pensata come noi Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambia idea così leader della Lega Matteo Salvini sul mess meloni a Di Maio dice se hai dignità fai cadere il governo ma un invito a staccare la spina arriva anche da uno dei Padri nobili del PD Pierluigi Castagnetti meglio calare il sipario le sue parole la cronaca Francesco mazzega condannato a 30 anni per la morte di Nadia Orlando si è suimpiccandosi l’uomo 38 anni è stato trovato morto ieri sera nel giardino dell’abitazione dei suoi genitori in Friuli dove era agli arresti domiciliari venerdì l’appello era stato confermata la sua condanna 30 anni Orlando aveva 21 anni Quando fu uccisa a pochi passi da casa la sera del 31 luglio 2017 Non merito del Perdono Ho paura anche a chiederlo vista la gravità di quanto fatto il concetto che aveva espresso venerdì in aula In una dichiarazione spontanea ribadendo di non riuscire a capacitarsi di quanto aveva fatto e di non sapere come poteva essere accaduto omicidio Zacchia Roma gli inquirenti che hanno proceduto Al sequestro del cellulare di Anastasia la fidanzata intenzione di quinta di analizzare i contatti che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane anche via chat con obiettivo per risalire alla persona il cosiddetto finanziatore che ha fornito a lei ha Giovanni principi pregiudicato amico di Luca finito in carcere i €70000 che sarebbero servite all’acquisto di 15 Kg di droga in chiusura andiamoKong perché la protesta pro democrazia è tornata in piazza a sfidare la polizia dopo due settimane di pausa elettorale segnata dalla Trionfale Vittoria alle urne a notte fonda ci sono stati alcuni scontri fra manifestanti si sono radunati pacificamente sventolando bandiere statunitensi e striscioni che fanno appello a Donald Trump uno recita Trump per favore delibera con Kong un altro macon Kong Great again alcune centinaia di dimostranti poi andati al consolato americano altre quartiere del Politecnico è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa