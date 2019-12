Ultime Notizie Roma del 01-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 1 dicembre in studio Giuliano Ferrigno ho trovato l’accordo sul inasprimento del carcere per i grandi evasori Confindustria non ci sta E ribadisce la profonda preoccupazione per il continuo ampliamento della sfera penale fatti economici telefono Procedi per repressivo dice la maggioranza ha presentato due emendamenti al DL fisco che riducono l’aumento delle pene per i comportamenti non fraudolenti come la dichiarazione infedele omessa dichiarazione Chi è la disciplina della confisca per sproporzione prevista per reati più gravi sia la responsabilità amministrativa delle imprese e sul nuovo fondo salva-stati si registra una tensione altissima nella maggioranza il PD che chiede di mantenere la credibilità mentre il MoVimento 5 Stelle invita a mettersi al tavolo e decidere come cambiarlo stasera il vertice A Palazzo Chigi convocato dal premier Conte Salvini dice i Cinque Terrecambino idea su questo l’hanno sempre pensata come noi Mi auguro che per salvare qualche poltrona non ci sia qualcuno che cambi idea meloni replica di Maio si è riunita fai cadere il governo ma un invito alla spina arriva anche da uno dei Padri nobili del PD Pierluigi Castagnetti meglio calare il sipario le sue parole di Maio attacca i Benetton sulle autostrade surreale la lettera di Luciano Benetton ai quotidiani sulla della concezione tiriamo dritti e sono giunti all’aeroporto di Fiumicino e due parlamentari venezuelani oppositori di Nicolas Maduro entrambi i cittadini italo-venezuelani sono stati accolti da funzionari della Farnesina la soddisfazione del abbinando Casini di rientro in Italia con 2 deputati che in un tweet scrive grado di aver dato contributo ad una giusta causa Umanitaria il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto questa mattina una conversazione con i deputati venezuelani per loro il benvenuto in Italia ed esprimere la sua solidarietà di chiusura un’ultima notizia il nucleo sommozzatori della Guardia Costiera ha trovato a Lampedusa altri 5 cadaveri Carpifinora dopo il naufragio dello scorso XXIII novembre alluminio della Costa dell’isola sono 17 secondo i 149 sopravvissuti sul balcone ci sarebbero state 170 persone ne mancherebbero Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa