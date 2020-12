Ultime Notizie Roma del 01-12-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio verso il dpcm di Natale Toti spia gli spostamenti tra regioni ieri mattina l’incontro tra governo regioni e comuni sul prossimo dpcm che detterà le regole del periodo natalizio le regioni vogliono la mobilità tra regioni Gialle bar ristoranti aperti fino a sera Toti Se non riaprono gli impianti cisti si chiudano i confini Joe biden e che arrestano ottenuto quello che distanza con funzionari della sicurezza nazionale della politica climatica entrambe le parti hanno discusso di l’impegno di biden per il clima compreso ritorno e l’accordo di Parigi degli Stati Uniti nel primo giorno in carica presidente lo riportano i media americani i carabinieri del comando provinciale di Roma stanno inseguendo nel Lazio in campagna in Veneto un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma che dispone l’arresto per 28 perritenute appartenenti in organizzazione finalizzata al traffico di droga accusate a vario titolo di estorsione detenzione e porto illegale di armi lesioni personali gravissime tentato omicidio trasferimento fraudolento di valori reati per la maggior parte gravati dal metodo mafioso il provvedimento trae origine da l’indagine condotta dai militari del nucleo investigativo di Roma che ha consentito di ricostruire l’operatività nella capitale di un cartello della droga capeggiato dal noto Michele Senese anche gli destinatario della misura cautelare sotto la cui è già operavano distinti gruppi dediti al traffico di sostanze stupefacenti individuandone gli assetti verticistici sodali e i pusher di uno di questi gruppi era Fabrizio Piscitelli ucciso in un agguato a Roma il 7 agosto 2019 negli Stati Uniti il covid ha causato 268045 morti con 13 milioni 541221 decessi lo riporta la John Hopkins University a livello di morti seguono il Brasile con 173.000 120l Invia con 100 37621 lo stato di New Yorkil più colpito negli Stati Uniti seguito da Texas e California torniamo in Italia una coppia di Termini Imerese siamo in provincia di Palermo 43anni lei 42 anni è stata arrestata dalla polizia postale per violenza sessuale adescamento di minorenni divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura Distrettuale di Palermo indagini erano state avviate dalla postale di Palermo e Catania del Centro nazionale di contrasto alla pedopornografia on-line e dopo ritrovamento il 27 agosto scorso in casa della coppia di 100.000 file di immagini e video di pornografia minorile nell’ambito di investigazione della Polizia Postale di Torino è del tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa