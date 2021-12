Ultime Notizie Roma del 01-12-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì primo dicembre Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Italia la campagna vaccinale anti-covid registra un balzo in avanti per l’allarme sulla variante omicron e per il Green past rafforzato in un 32.000 prime dosi circa 300000 Booster Palazzo Chigi interviene sulla scuola da solo se ci sono tre positivi in classe oggi il CTS dell’aifa sui vaccini per gli under 12 63 intanto la situazione protetti da omicron con tre dosi proseguono gli incontri di draghi con i partiti sulla manovra economica oggi il premier insieme ai ministri Franco e vinca vede Italia vive Leu cambierà il superbonus entrano i fondi per arginare i rincari delle bollette arriveranno nuova sospensione delle tasse per i tavoli esterni a bar ristoranti oggi in aula il decreto fisco ora mi provoca delle cartelle niente Tari per la chiesa L’Unione Europea ha ritirato il controverso documento sulle linee guida relative alla comunicazione dopo le polemiche sull’opportunità di augurare buone feste piuttosto che Buon Natale plauso unanime dall’Italia lavoreremo ancora su questo come te la Commissione Europea ha da lì il re Filippo del Belgio incontro a Roma il presidente Mattarella è il premier draghi e di 3 morti 8 feriti il bilancio della sparatoria in un liceo di Oxford township nel Michigan le vittime sono due studentesse di 14 17 anni e un altro ragazzo di 16 anni fermato dalla polizia un quindicenne i motivi dietro il gesto folle del teenager non sono ancora chiare Le autorità stanno indagando gelo sull’Italia anche in città temperature sotto lo zero su tutta la Pianura Padana girata a Firenze e Perugia solo 3 gradi a Roma di giorni valori termici risulteranno inferiori 10 gradi su Gran parte delle città italiane è una nuova perturbazione con ritorno di piogge e temporali allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana Sport negli anticipi della quindicesima giornata della Serie A di calcio l’Atalanta batte 4 a Venezia con il tripletta di casa Alice La Juventus vince 2-0 in casa della serenità A Fiorentina si impone per 31 la Sampdoria verona-cagliari 00 oggi altri 4 mesi Inter spezie Bologna Roma del 18 e 30 gennaio solo un app di 20:45 per il moto ieri l’ultima gara della Pellegrini come lago che si è tuffato in acqua insieme a lei e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa