Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabri la Luigi in studio dopo l’approvazione della legge di stabilità dopo il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella agli per gli auguri di buon anno agli italiani arriva l’annuncio del vicepremier Luigi Di Maio in un video girato sulle piste da sci con il collega Alessandro Di Battista in arrivo la nuova legge promossa dai 5 Stelle per il taglio degli stipendi dei parlamentari che abbiamo ancora tante cose da fare Siamo solo alla fine dell’inizio ieri sera vi abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica ha detto il messaggio di auguri del capo dello Stato Mattarella è stato seguito da quasi un milione di ascoltatori in più rispetto all’anno scorso per un totale di oltre 10 milioni di spettatori in TV Boom sui social con oltre 2 milioni divisualizzazioni solo su Twitter questi numeri del messaggio di fine anno trasmesso a reti unificate scambio di auguri tra Papa Francesco e Mattarella che richiama ad una politica responsabile lungimirante che non alimenti le paure e non lasci spazzolo alla logica della surrealismo della xenofobia della guerra fratricida o richiamo simile a quello del pontefice che ha detto la politica e buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della Pace almeno 4 persone sono rimaste ferite nel centro di Bo Trap in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l’automobile in quello che appare un attacco diretto agli stranieri l’autista è fuggito Ma è stato arrestato poco dopo tra i crediti i cittadini siriani e afghani scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nella piana del Fucino avvertita anche a L’Aquila epicentro segnalato a 3 km da Collelongo non si sono registrati danni a cose persone da oggi calale temperature sono in arrivo nevicate fino a bassa quota la Protezione Civile prevede da questa mattina a venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Val d’Aosta Piemonte Lombardia Provincia autonoma di Trento Veneto Friuli Venezia Giulia e Liguria è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa