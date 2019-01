Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi studio in arrivo la nuova legge promossa da 5 Stelle per il taglio degli stipendi ai parlamentari l’ho annunciato il vice premier Di Maio in un video girato ieri sulle piste da sci con il collega di Battista denunciando di essere combattuti da una classe di privilegiati quasi un milione di ascoltatori in più rispetto all’anno scorso e boom sui social per il messaggio di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarella attesa per gli sviluppi delle indagini sulla guardo che il 26 dicembre prima di Inter Napoli ha causato la morte del tifoso trentanovenne Daniele Belardinelli oggi alle 15:00 è previsto l’interrogatorio di Marco piovella il capo curva nerazzurra arrestato due giorni fa e proseguono la caccia all’auto che ha investito Belardinelli e le identificazione degli ultra il gelo Artico segna l’iniziodel 2019 portando temperature in picchiata anche di 10 gradi e neve a bassa quota al centro sud con una tregua solo nel weekend dell’epifania il primo fronte Artico raggiungerà le Alpi e il settore Adriatico nella seconda parte di oggi per Poi propagarsi tra domani e venerdì a tutta l’Italia paura Ma nessun danno ieri per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 gradi della scala Richter avvertita al nella Marsica fino a Roma strada dei parchi conferma che non ci sono stati danni ai viadotti nella notte la terra continua a tremare ma con intensità minima la cosa più rilevante è stata di magnitudo 2 alle 1:20 di questa notte più centro a Collelongo non ci sono stati danni a persone o cose è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa