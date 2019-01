Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata con epicentro a 3 km da Collelongo L’Aquila centro sito km lo ha segnalato l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia la scossa è stata avvertita non solo in tutta la Marsica ma anche a L’Aquila Roma Latina Frosinone ad Avezzano le persone si sono riversate nelle strade la Consob ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nelle sedi di negoziazione italiane nei quali suddetti titoli sono ammessi alle negoziazioni la sospensione dalle negoziazioni non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenuti i titoli emessi da Banca Carige specifica alla commissione di controuna botta il governo del Mali ha reso noto che uomini armati hanno attaccato un villaggio nel centro del Paese dell’Africa nord-occidentale uccidendo 37 CV lì in quella che sembra essere stata una violenza etnica la televisione di Stato ha trasmesso un annuncio del governo secondo cui gli uomini vestiti come Cacciatori doso hanno attaccato e ucciso persone del gruppo etnico fulani incluso il capo villaggio Vi ringraziamo tutti perché ci siete stati vicino e senza di voi non saremmo andati da nessuna parte abbiamo ancora tante cose da fare Siamo solo alla fine dell’inizio ieri sera gli abbiamo promesso che vi regaleremo una bella legge per tagliare gli stipendi a tutti i parlamentari della Repubblica così il ministro dello sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio in tenuta sciistiche accanto ad Alessandro Di Battista che lui con il cappello giacca a vento fa gli auguri di buon 2019 in diretta Facebook dalle piste di sci Anche io non vedo l’ora di incontrarmi con il presidente Kimche capisce così bene che la Corea del Nord e possiede un grande potenziale economico noi Twitter presidente americano Donald Trump che poi cita PBS news Secondo Wikipedia un dice che non creerà o tester armi nucleari nella data ad altri ed è pronto ad incontrare il presidente Trump o in qualsiasi momento nella prima parte del 2019 È previsto un secondo incontro tra i due leader ancora Stati Uniti d’America le autorità americane hanno usato gas lacrimogeni per respingere circa 150 migranti arrivati con una carovana dall’honduras sa che stavano tentando di sfondare la recinzione al confine tra Stati Uniti d’America e Messico lo scrive la p e referendo di almeno tre repliche di case nelle prime ore della giornata nella parte messicana della frontiera tra I migranti presi di Mira anche donne bambini non che alcuni reporter e per ora ci fermiamo qui grazie della teappuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa