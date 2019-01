Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli o razzo RPG è stato lanciato stamani contro mezzo blindato Militare italiano nell’area in cui era in corso un attività addestrativa circa 20 km da era alta nell’ovest dell’Afghanistan e sono rimasto ferito lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali il razzo non ha colpito direttamente il mezzo mi esplodono le sue vicinanze causando solo qualche danno da schegge alla parte posteriore delle blindato lince però interrogato dai PM nei prossimi giorni entro la fine della settimana Luca Da Ros una dei 4 ultra dell’Inter arrestati per la guerriglia del 26 dicembre prima della partita Inter Napoli e nella quale è morto Daniele Belardinelli da notte già davanti al GIP Guido Salvini ha collaborato facendo il nome di Marco piovella leader dei Boys della qda nord e muratura finito in carcere due giorni fa e che sarai interrogato dal giudice oggi pomeriggio nel palagiustizia Milanese i mercati azionari europei restano mediamente deboli anche se si muovono in ordine sparso rimangono al di sopra dei minimi della seduta avvicinandosi a metà giornata Parigi e Milano sono le borse peggiori con un calo del 1,4% seguite da Madrid a meno 1,3 % Londra meno 0,8 % e Francoforte meno 0,2% con quest’ultima che cerca di avvicinarsi alla parità ha messo al collo della sua compagna che lo voleva lasciare il guinzaglio del cane ma è stato arrestato dagli agenti della polizia locale giudicato per direttissima è stato condannato il fatto è avvenuto a Napoli nei pressi dei gradoni di Chiaia la donna che aveva deciso di lasciare il suo compagno è stata raggiunta dall’uomo che da prima l’ha colpita a pugni e schiaffi e poi ha messo al collo il guinzaglio del cane della donna che è svenuta portata in ospedale sono stati riscontrati traumi guaribiligrande successo per Roberto Bolle danza con me lo so Nino l’arte dell’ Etoile dei Due Mondi e alla bellezza tra performance di balletto e grandi ospiti a incollato nella sera di Capodanno a Rai 1 una media di 4 milioni 451000 telespettatori pari al 21,3% tra vincendo la serata ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

