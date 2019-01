Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Di nuovo buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli dallo sconto per l’acquisto dell’auto elettrica allo zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i €1000 dalla A alla Z il fisco promette molte novità per il 2019 con alcune modifiche importanti come la fattura elettronica o le sanatorie previste tra le novità birra taglio a microbirrifici bonus casa ed energia errori formali e fattura Eco tassa sull’auto Plus tassa IVA stop agli aumenti nel 2019 ripartono dal 2020 dato che l’inizio dell’induzione coincide con la prima esposizione all’amianto e che la latenza minima una durata stimabile Nel massimo in 15 anni e che le posizioni successive non hanno alcuna rilevanza nemmenoaccelerare il processo genetico del tumore a nessuno degli imputati può essere scritto di aver cagionato a contributo il formarsi della neoplasia lo scrive il giudice Anna Maria gattone motivi della sentenza con cui nel dicembre 2016 al solito 9 ex manager Pirelli imputati nel processo Pirelli BS per 28 casi di operai morti o malati di mesotelioma e che hanno lavorato negli stabilimenti milanesi dell’azienda negli anni 70-80 un razzo RPG è stato lanciato stamani col suo mezzo blindato Militare italiano nell’area in cui era incorso un attività addestrativa 20 km da e razza nell’ovest dell’Afghanistan nessuno è rimasto ferito lo si apprende da fonti qualificate secondo le quali la RPG non ha colpito direttamente il mezzo ma esploso nelle sue vicinanze causando solo qualche danno da Scheggia la parte posteriore del blindato lince almeno 6 persone sono morte e almeno 8 sono rimaste ferite oggi in seguito a un incidente peròMario in Danimarca Lo ha reso noto la polizia L’incidente è avvenuto questa mattina verso le 8:00 sulla ponte che collega alle isole di Zelanda a Tunnel il disastro di media locali stato provocato da un telone del treno merci che ha colpito l’altro convoglio mentre passava in direzione opposte lo ha costretto ad una brusca frenata Domani Michael Schumacher da 50 anni e la famiglia del campione ha voluto ringraziare su Facebook milioni di tifosi del sette volte iridato di Formula 1 siamo felici di poter festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael domani con voi e vi diciamo Grazie dal profondo dei nostri cuori per poterlo fare insieme scrive la famiglia che inaugurerà come regalo per Michael una app che permetterà di poter rivedere tutti insieme i successi di Michael potete stare certi che ha nelle migliori mani che stiamo facendo tutto quanto umanamente possibile per aiutarlo ed è tutto dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

