Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura un razzo RPG è stato lanciato questa mattina contro un mezzo blindato Militare italiano e l’aria in cui era incorso un attività addestrativa circa 20 km da Herat nell’ovest dell’Afghanistan nessuno è rimasto ferito sicura difesa i nostri militari stanno bene in sicurezza il raggio non ha colpito direttamente in Lynch italiano ma è chiuso nelle sue vicinanze causando solo qualche danno da schegge al mezzo andiamo in Danimarca sei persone sono morte il 16 sono rimaste ferite in seguito ad un incidente ferroviario avvenuto su un ponte che collega due isole nel centro del paese secondo la polizia un oggetto non identificato ha colpito il convoglio passeggeri coinvolto l’altro mezzo è un treno merci la cronaca spettacolare rapina ad un furgone portavalori del Liri che questa mattina percorreva la statale 96 nei pressi di Mellitto nel barese un commando armato bloccato il portavalori per chiudere la strada e ha dato fuoco a due mezzi pesanti per aprire porta Vali banditi hanno poi teorizzato delle Ruspe Ignoto il carico del mezzo soldi o Preziosi chiusura un’ultima notizia ondata di freddo intenso e neve caratterizza i prossimi giorni dal nord Europa e fatti in arrivo una delle riduzioni di aria gelida di diretta estrazione artica che dopo aver ha dilagato su centro-est europa. era anche sull’Italia portando neve più sulle cose di Romagna Marche Abruzzo Molise e su Basilicata e Puglia Coldiretti scrive saranno colpiti verdure e ortaggi coltivati all’aperto animali impreparati al gelo Se tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

