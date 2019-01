Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Banca Carige Tata posto in amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione delle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cronaca Vera interrogato dai PM nei prossimi giorni entro la fine della settimana Luca da rotto uno dei quattro ultra dell’Inter arrestati per la guerriglia del 26 dicembre prima della partita Inter Napoli e nella quale è morto Daniele Belardinelli l’arrosto già davanti al GIP ha collaborato facciamo del nome di Marco piovella leader dei Boys della curva nord nerazzurra finito in carcere due giorni fa e che sarà interrogato oggi ora cronaca messo al collo della sua compagna che lo voleva lasciare il guinzaglio del cane ma è stato arrestato dagli agenti della polizia locale giudicato per direttissima è stato condannato Infatti ha dovuto a Napoli nei pressi dei gradoni di Chiaia da donnaha colpito a pugni e schiaffi e poi tinta al collo con il guinzaglio del cane venendo in ospedale sono stati riscontrati traumi guaribili in 21 giorni l’ultima notizia in chiusura di sport i Mondiali di calcio del 2022 potrebbero essere arrabbiati da 32 48 squadre e svolgersi non solamente in caserma anche in altri paesi del Golfo arabo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino a Sky Sport nella quale aggiunto stiamo lavorando a questa ipotesi di ampliamento perché la partecipazione al mondiale per il movimento calcistico di un paese molto importante è tutto grazie per averci seguito le news tornavo la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa