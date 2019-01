Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno Banca Carige stata fosse l’amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale Europea il CDA dell’Istituto ed è caduto in seguito alle dimissioni di altri 4 consiglieri dietro richiesta di Carige Consob ha disposto la sospensione dalle negoziazioni dei titoli inizio garantiti dalla banca nelle sedi di negoziazione italiane Cambiamo argomento continua a crescere il numero di casi di influenza in Italia che bene in modo più graduale rispetto alla scorsa stagione è il numero di casi stimati nell’ultima settimana considerata quella dal 17 al 23 dicembre 2018 infatti di circa 225 mila Per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa un milione e 230 mila casi sono gli ultimi dati elaborati dal dipartimento malattie infettive dell’istituto superiore di sanità sono colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei 5 anni in cui si osserva un’incidenza pari a 11,1 Cavi per mille assistiti la cronaca spettacolare da un furgone portavalori del Liri che quest’annola percorre la statale 96 nei pressi di Melito nel barese un commando armato ha bloccato il portavalori E per chiudere la strada ha dato fuoco a due mezzi pesanti per aprire il portavalori banditi hanno poi utilizzato delle Ruspe il carico del mezzo soldi ho preso l’ultima notizia in chiusura Domani Michael Schumacher compie 50 anni la famiglia dei Campioni ha voluto ringraziare su Facebook milioni di tifosi del sette volte iridato di Formula 1 siamo felici di poter festeggiare il cinquantesimo compleanno di Micaela domani con voi e diciamo Grazie dal profondo dei nostri cuori per poterlo fare insieme scrive la famiglia che domani non vuole da come regalo un App che permetterà di poter rivedere tutti insieme i successi del pilota potete stare certi che nelle migliori mani che stiamo facendo tutto quanto umanamente possibile per aiutarlo è tutto grazie per averci seguito le news del tornare alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa