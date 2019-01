Ultime Notizie Roma del 02-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno l’apertura del maltempo ondata di freddo intenso e neve caratterizzerà i prossimi giorni dal nord Europa infatti in arrivo 1 induzione di aria gelida di diretta estrazione artica ti dopo aver dilagato sul Centro europa. Era anche sul nostro paese portando neve film sulle coste di Romagna Marche Abruzzo Molise su Basilicata e Puglia Coldiretti scrive saranno colpiti verdure e ortaggi coltivati all’aperto animali in preparati al gelo ha un razzo RPG è stato lanciato questa mattina contro mezzo blindato Militare italiano nell’area in cui è in corso un’attività addestrativa a circa 20 km da Herat nell’ovest dell’Afghanistan nessuno è rimasto ferito si cura la difesa i nostri militari stanno bene in sicurezza il razzo mi ha colpito direttamente in Licia italiano ma esplode le sue vicinanze causando solo qualche danno dati e mezzo ancora essere un durissimo attacco a Donald Trump da parte disomni ex candidato repubblicano da presidente neo senatore riaccende l’esenzione all’interno del partito in un intervento pubblicato un line a Washington Post Company ti ha proposto come nuova voce critica del grande al party dopo la morte di John McCain l’uscita di scena di alcuni senatori dissidenti sostenendo che Trump in questi due anni non è stato all’altezza dell’incarico durissima la replica del presidente io ho vinto lui no preferirei che si dedica per la sicurezza del Confine e altri temi su cui può essere utile andiamo in Danimarca in chiusura sei persone sono morte 16 sono rimaste ferite insieme ad un incidente ferroviario avvenuto su un ponte che collega due isole nel centro del paese secondo la polizia un oggetto non identificato a colpi del convoglio passeggeri con Dolph l’altro mezzo è un treno merci è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

