Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione a Gabriella Luigi in studio autostrade Liguri senza pace parte della volta della galleria Bertaina 26 la Genova Gravellona Toce Crollata ieri pomeriggio lastre di cemento sono cadute sulle corsie solo per un caso nessun mezzo è stato investito il tratto da Masone fino al bivio A26 A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria la A26 nelle settimane scorse per intervento della procura di Genova era stata temporaneamente chiusa per verificare la staticità di 2 viadotti il Ministero dei Trasporti ha convocato d’urgenza Autostrade per l’Italia per le 10 di questa mattina record negativo per le nascite in Italia nel 2018 sono state 439000147 la cifra più bassa registrata dall’unità d’Italia ad oggi lo conferma l’Istat sottolineando che nello stesso tempo la speranza di vita media è tornata ad aumentare a 80,8 anni per i maschi 85,2 per le femmine tutto ciò rende l’Italia uno dei paesi più ricchi al mondo l’istituto rileva anche l’aumento delle famiglie di single che sono il 33% un terzo del totale nel 2018 gli stipendi sono tornati a salire più Uno e mezzo per cento una crescita che mancava da quasi un decennio alla scadenza del suo impegno come presidente del consiglio Giuseppe Conte Non lascerà la politica Ma non fonderà un suo partito Non vedo un futuro senza politica non mi vedono bello Cincinnato che mi ritraggo mi disinteresso della politica spiegato il premier Ma la politica non è solo fondare un partito fare il leader di partito duro il commento dell’ex ministro Salvini tutto ciò dimostranon ti ha sempre mentito italiani lo aspettano alle elezioni prima che faccia danni irreparabili l’ex ministro dell’istruzione fioramonti ha lasciato il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle che si è iscritto al gruppo misto al termine di un anno che ha visto tra i protagonisti la sedicenne attivista ambientalista svedese Greta thunberg il padre rivela in un’intervista alla BBC di vederla felice ma di essere preoccupato per le fake news pubblicate contro di lei e per l’odio che generano Comincia intanto un anno cruciale per il clima con l’Italia che presenta una situazione critica per i rischi legati ai cambiamenti climatici caratterizzati da eventi estremi è tutto per il momento Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa