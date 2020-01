Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio questa mattina alle 10 convocata d’urgenza Autostrade per l’Italia Ministero dei Trasporti dovrà riferire il crollo di parte della volta della galleria Bertè sulla A26 la Genova Gravellona Toce un’autostrada martoriata negli ultimi mesi lastre di cemento ieri sono cadute sulla corsia centrale delle 3 su cui si viaggia in quel tratto solo per un caso nessun mezzo è stato coinvolto il tratto da Masone fino al bivio A26 A10 è stato chiuso con obbligatorio Amazon e la 26 nelle settimane scorse il per intervento della procura di Genova era stata temporaneamente chiusa per verificare la staticità dei due viadotti la procuraesercitato la citazione diretta a giudizio per il reato di bancarotta colposo a carico di 14 ex dirigenti e membri dell’ultimo CDA di Banca Etruria Tra questi c’è Pierluigi Boschi padre dell’ex ministro Maria Elena il quale nella vicenda della banca per la prima volta finirebbe a processo questo filone riguarda consulenze per dare un partner alla banca tali da causare il crack del costola autonoma rispetto al maxi processo per bancarotta già in corso con altri 25 imputati torniamo su un incidente nel quale hanno perso la vita un Freeman e Camilla Romagnoli le 2-16 anni investita a Roma su Corso Francia al semaforo pedonale teatro dell’incidente non prevede il giallo e le ragazze avrebbero iniziato a fare con il verde e quanto afferma il legale dei genitori di Camilla in un atto depositato in procura Giulia Bongiorno avvocato dei genitori di Gaia chiede più rispetto per le due vittime sottolinon si tratta di un videogioco duro attacco dell’osservatore Romano Ci siamo chiusi nel salotto buono delle nostre convinzioni del solito giornalismo voyeuristico dicono Quotidiano della Santa Sede a capodanno alle famiglie italiane splenderanno più degli scorsi anni per festeggiare l’ultimo dell’anno al celone saranno Infatti destinati poco meno di €100 media famiglia con un aumento del 14 per cento rispetto al gennaio dello scorso anno secondo la stima di Coldiretti ixe proseguono Intanto i controlli di sequestri di botti candelotti fuochi d’artificio non in regola aumenta il numero dei sindaci che hanno disposto ordinanze per vietare l’utilizzo di materiale pirotecnico che lo scorso anno ha provocato 216 feriti tra cui 13 è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa