Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione giorno della redazione capella Luigi in studio sono stato espulso dal nulla Così paragone da poco il collegio dei probiviri nel disposto l’espulsione dal Movimento 5 Stelle per il voto espresso dal in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio di ma intanto predica coesione il 2020 sarà l’anno degli Stati Generali dobbiamo diventare determinanti ed essere come ti ha detto il leader pentastellato oggi l’interrogatorio di garanzia davanti al GIP per Pietro genovese il ventenne figlio del regista Paolo ai domiciliari per aver investito è ucciso il 22 dicembre a Roma le 16 anni Gaia e Camilla nel suo primo confronto con gli inquirenti subito dopo Infatti il ragazzo si limito a dire di non ricordare nulla dell’impatto Non le ho viste non ho visto nullaAveva dichiarato il Parlamento della Turchia vota oggi in sessione straordinaria per l’invio di truppe in Libia ieri 3 civili uccisi altri tre feriti in un raid aereo contro una città di Tripoli Alta tensione intanto tra Stati Uniti e Iran ieri Pompeo ha telefonato al primo ministro iracheno Nomadi chiedendogli di adempiere ai suoi obblighi e impedire altri attacchi all’ambasciata statunitense a Baghdad dopo tre mesi dalle elezioni in Austria Il Partito Popolare kurz E i verdi di cui hanno confermato ieri sera di aver raggiunto un accordo per formare il governo leader dei popolari ha parlato di un eccellente risultato e li leggo certi non facili si tratta della prima volta al potere per il Verdi austriaci sport in chiusura al via il calciomercato di gennaio colosetti alla Juventus al Milan questi primi colpi di gennaio lo svedese del Parma di proprietà Atalanta sosterrà oggi le visite medichefirmerà un contratto fino al 2024 per 3 milioni l’anno stamani arriva Linate per firmare invece in Rossonero Ibrahimovic è tutto della redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa