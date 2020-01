Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ancora tensioni nel Movimento 5 Stelle dopo la decisione del collegio dei probiviri di espellere dal Movimento Gianluigi Paragone E motivata anche con il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio di Maio predica coesione il 2020 sarà l’anno degli Stati Generali dobbiamo attrezzarci per diventare determinanti dovremmo essere compatti ha detto nel milleproroghe abbiamo inserito la norma sulle concessioni autostradali questo decreto dice Finalmente che si avvia un percorso per alcune infrastrutture ci permette di revocare le concessioni ai Benetton ha detto il leader pentastellato immagine del papà che reagisce con decisione ad uno strattonamento di un Fedele in piazza San Pietro diventa Avirail pontefice dopo la visita al presepe si è dovuto staccare da una Pellegrina asiatica che lo tirava dalla sua parte con un paio di schiaffi sulla mano su Twitter e Facebook il video viene rilanciato con una valanga di commenti lui oggi durante l’Angelus si è scusato tante volte perdiamo la pazienza chiedo scusa per il cattivo esempio ha detto il pontefice oltre un milione di persone in piazza Kong per partecipare alla marcia Pro democrazia durante la quale ci sono stati scontri con la polizia antisommossa le forze dell’ordine hanno usato spray urticante il gas lacrimogeni alcuni manifestanti hanno lanciato delle Molotov arrestate circa 400 persone per raduno illegale detenzione di armi gli organizzatori della marcia avevano ottenuto l’autorizzazione delle autorità Ma è stato ordinato loro di terminare il corteo dopo l’inizio degli scontri lo scontrino elettronico diventa un obbligo per tutti partito a luglio del 2019 per chi nel 2018 aveva realizzato un volume da fare su€400000 il corrispettivo elettronico si estende da adesso a tutti gli operatori economici che emettono ricevute fiscali commercianti artigiani alberghi e ristoranti c’è anche una buona notizia per i consumatori da luglio con i nuovi registratori telematici si potrà partecipare alla lotteria degli scontrini considerata dal governo una nuova possibile arma anti-evasione è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa