Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 16:10

politica in apertura Gianluigi è infinitamente più grillino di tanti che si professano tali lo scrive Alessandro Di Battista che prende così le difese del senatore espulso dal Movimento per il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio via sorto Aggiungi a leggere quello che dice a trovare differenze con quelli che dicevo io nell'ultima campagna elettorale che ho fatto il paragone Non ringraziare quelli della radiazione di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il movimento andiamo a Sassari Perché Una quattordicenne morta nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Civile per una gita e batterica non ha meningococcica la giovane come riportano i quotidiani sardi è stata ricoverata domenica 29 nella struttura e le sue condizioni si sono aggravate nei giorni scorsi sino alla morte dinon essendo una forma di meningite riconducibile ad un virus quindi non contagiosa autorità sanitarie non hanno attivato i protocolli di profilassi scritto il riserbo attorno ai familiari e ancora violenza il personale sanitario a Napoli l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate segnala l'esplosione di un petardo lanciato verso un'ambulanza inviata nel quartiere barra per soccorrere un paziente nell'aprire lo sportello del mezzo di soccorso su Facebook il medico è stato investito da una deflagrazione causato da un fuoco d'artificio da ignoti sotto l'ambulanza un'altro episodio avvenuto nei pressi dell'ospedale San Giovanni Bosco dopo la dottoressa è stata aggredita con bottigliata la Croce Rossa scrive fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra in quanto i mezzi di soccorso e personale sono protetti dalle convenzioni internazionali A Napoli non è così cinema in chiusura Checco Zalone batte se stesso Tolo Tolo Quinto film dell'attore prodotto dalla taodue distribuito da medusa e diretto per la prima volta dallo stesso Zalone al primo giorno in sala a che ora gli 8,7 milioni di euro diventandocon il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano e le prime 24 ore di programmazione battendo il precedente record di quo vado 7,3 milioni di euro

