Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alessandro Di Battista prende le difese del senatore espulso ieri del MoVimento 5 Stelle per il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio Gianluigi scrive infinitamente più bellino di tanti che si professano tali non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui che sotto leggere quello che dice o trovare differenze con quello che dicevo io nell’ultima campagna elettorale per avere lo Ringrazia la presidenta parlando di Di Battista quell’idea di azione di intransigenza che mi hanno portata a conoscere il movimento che mi hanno argomento nel maxiprocesso risarcimenti da parte di Volkswagen per il diesel Gate il gruppo automobilisti per l’associazione federale dei consumatori vogliono avviare la discussione per la transazione lo ritornato la Volkswagen e non comunicata the nunla compagnia di Wolfsburg dopo l’emersione dello scandalo dei software che modificano i dati sulle emissioni dei motori diesel non so di 440 mila clienti in Germania che chiedono di essere risarciti dal Colosso del il procedimento giudiziario è arrivata la Corte d’Appello torniamo in Italia il 75,2% delle famiglie tre su quattro risiede in una casa di proprietà nel 2016 la sua ufficialmente di un’abitazione è pari a 117 metri quadrati il suo valore medio di circa 160 €2000 1300 €85 al metro quadro complessivo del patrimonio abitativo supera i 6000 nomi di alcuni dei dati contenuti nella settima edizione di immobili in Italia la pubblicazione Che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata dall’agenzia delle entrate e MEF chiusura è arrivato a Milano con un volo privato dalla Svezia ad attenderlo l’aeroporto di Linate Boban Ibrahimovic è trasferito subito dopo la clinica La Madonnina dove ha svolto le visite mediche dopo aver subito unaaffettuoso da parte dei tifosi milanisti sono molto felice le parole dell’attaccante è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa