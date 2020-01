Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano Gianluigi Paragone reagisce con un video su Facebook alle funzioni del Movimento per il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio in utile Alessandro Di Battista mio appello giustizia arbitraria dice guidati da qualcun altro che è il nulla e si arroga il diritto di espellermi Ma io Farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia Ilaria per far capire l’arbitrarietà delle regole Luigi è infinitamente più bellino di tanti che si professano tali scrive Di Battista su Facebook non si è mai stato una volta che non fossi d’accordo con lui di essere la giustizia del Belgio riconosce la nostra immunità e decide di sospendere il mandato di arresto di estradizione lo scrive su Twitter l’ex presidente Catalano tu in cui è stato riconosciuto lo status di eurodeputatosette mesi dopo la sua elezione al Parlamento Europeo di Siamo al suo ex ministro i due erano fuggiti in Francia all’indomani del tentativo di Secessione nell’autunno del 2017 ma lo scorso XX dicembre sono entrati al Parlamento Europeo hanno ricevuto l’accredito adesso non potranno scendere in aula a Strasburgo in chiusura calcio domani la presentazione ufficiale di Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Milano con un volo privato dalla Svezia ho sempre detto che questa casa mia ad attenderlo l’aeroporto di Linate Boban Ibrahimovic e si è trasferito fuori alla clinica La Madonnina dove ha svolto le visite mediche dopo aver subito un assalto affettuoso da parte dei tifosi milanisti domani ti ricordiamo la presentazione è tutto grazie per averci seguito e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa