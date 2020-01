Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno spazio all’informazione cronaca in apertura l’ex capo della mobile di Pescara Pierfrancesco muriana scritto ai parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano voglio Innanzitutto chiedere scusa come uomo delle istituzioni si legge per le disgustose assurde vicende che voi familiari delle vittime di Rigopiano senza tempo costretti a vivere in preda ad un comprensibile crescente sgomento dopo la sua denuncia sono stati iscritti nel registro degli indagati quattro carabinieri che ancora Clans al personale sanitario a Napoli l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate segnala l’esplosione di un petardo lanciato verso un’ambulanza inviata nel quartiere barra per soccorrere un paziente nell’aprire lo sportello del mezzo di soccorso si legge su Facebook e il medico è stato investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio gettato da ignoti sotto l’ambulanza un’altra episodio avvenuto nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco 9è stata aggredita con una bottigliata croce rossa scrive fatti che non avvengono neppure nei territori di guerra e la proprietà di Cosenza Paola Galeone si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto assocar la squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti emessa dal gip del tribunale Non è la corruzione ventil induzione indebita a dare O promettere utilità il reato che viene contestata la prefetta riferisce una nota della procura della Repubblica di Cosenza ultime notizie in chiusura Il 75,2% delle famiglie tre su quattro risiede in una casa di proprietà nel 2016 la superficie media di un’abitazione è pari a 117 metri quadri è il suo valore medio di circa €162000 €1385 a metro quadro Il valore complessivo del patrimonio abitativo supera i 6000 miliardi sono alcuni dei dati contenuti nella settima edizione di gli immobili in Italia la pubblicazione Che fotografa il patrimonio immobiliare italiano realizzata dall’agenzia delle entrate e me è tutto grazie per averci seguito alle numerose tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa