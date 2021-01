Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio sei le regioni a rischio sono Veneto Liguria Calabria criticità anche in Friuli Venezia Giulia Val d’Aosta Monte La Provincia autonoma di Trento ed Emilia Romagna c’è la probabilità superiore al 50% che superino la soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica in 30 giorni in Lombardia a Trento nel Veneto lo stesso discorso vale per le terapie Intensive ad oggi la situazione è prevede che dal 7 gennaio tutte le regioni saranno in zona gialla tranne l’Abruzzo in zona arancio regioni che chiedono l’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono queste zone tra questi anche un diverso metodo di calcolo di tamponi antigenicicolari l’indice RT medio delle regioni è attestato lo 093 è l’ultimo bollettino il tasso di positività al 14:01 % in uscita malgrado il calo dei nuovi casi e dei decessi allarme della Biotech sui vaccini anti covid Se altri non saranno approvati subito in Europa avverte il capo della Casa americana da soli non riusciremo a coprire il fabbisogno la situazione non è buona s’è creato un Gap perché non sono state provati altri vaccini e noi dobbiamo coprire il buco con i nostri ha detto se ha intervistato lo spiega il ministro tedesco della Salute spa resort Relais ma ad approvare rapidamente anche il vaccino dell’università di Oxford di astrazeneca ha provato dall’India in Italia oltre 45 mila le persone vaccinate su recovery Plan si cerca l’accelerazione con il trainer Giuseppe Conte chiamato a stringere da qui all’epifania ogni nuovo il rinvio sarebbe dannoso non solo per il piano insiemeper gli equilibri di un governo che viaggia sul filo della crisi Cambiamo argomento iniziano i saldi invernali oggi al via in Basilicata Val d’Aosta e Molise il 7 Sarà la volta di Maria Piemonte Sicilia l’Umbria Partirà il 9 gennaio Lazio il 12 gennaio il 16 le marche La Provincia autonoma di Bolzano in saldi Arriveranno solo a fine mese in Liguria il 29 poi il 30 Emilia Romagna in Toscana in Veneto durata variabile da 4 settimane a 2 mesi secondo l’ufficio studi Confcommercio gli italiani spenderanno un miliardo in meno dello scorso anno 4 miliardi anziché a causa della pandemia è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa