Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione very trova dell’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il 7 gennaio torneranno le fasce nelle regioni tecnici e Governo dovranno decidere il colore tra giallo arancione Rosso le regioni chiedono all’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per l’indicatore in base ai quali si stabiliscono queste zone tra questi anche un diverso metodo di calcolo di Tamponi antigenici e molecolari torna a salire l’indice RTA 093 nella media delle regioni cresce ancora il tasso di positività al 14:01 % rispetto al 12:06 % del precedente rilevamento malgrado il calo nuovi casi ed i decessi intanto oltremanica la Scozia Invia un messaggio a Bruxelles con la first lady Minister scozzese Nicola sturgeontornerà presto Europa tenete la luce accesa queste le sue parole affidate a Twitter uno schiaffo al governo britannico con il premier Johnson che ha ricevuto anche la notizia che suo padre vuole ottenere la cittadinanza francese parte oggi la stagione dei saldi invernali in Basilicata Val d’Aosta e Molise il 7 sarà la volta di Lombardia Piemonte Sicilia Umbria Partirà il 9 il Lazio il 12 Il 16 le marche La Provincia autonoma di Bolzano i saldi Arriveranno solo a fine mese in Liguria il 29 il 30 Emilia Romagna Toscana e Veneto durata variabile da 4 settimane a due mesi secondo l’ufficio studi Confcommercio gli italiani spenderanno un miliardo in meno dello scorso anno quattro anziché 5 a causa della pandemia tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa