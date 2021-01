Ultime Notizie Roma del 02-01-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza cavi del Piano aumentano i dubbi sulle riaperture previste per il prossimo 7 gennaio torneranno le fasce nelle regioni ma tecnici e Governo devono decidere il colore tra giallo arancione rosso in base al monitoraggio delle 30 li stiamo alla zona rossa o arancione Veneto Liguria Calabria anche Puglia Basilicata e Lombardia intanto chiedono all’istituto superiore di sanità di cambiare i parametri per gli indicatori in base ai quali si stabiliscono le zone per questi anche un diverso metodo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari intanto torna a salire l’indice RT a 0,93 nella media delle regioni che c’è ancora il tasso di positività al 14,1% rispetto al 12,6 del precedente rilevamento gli asterischi fuma sempre di più il disperato tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato dellegenziale un giudice federale del Texas ha Infatti respinto l’azione legale del deputato repubblicano e di altri compagni di partito dell’Arizona Per costringere mai pensa cambiare i voti del collegio elettorale quando il 6 gennaio presidi la sessione del congresso chiamata rettificare l’esito delle elezioni secondo il giudice i promotori dell’iniziativa non hanno titolo per l’azione legale lo stesso penso c’era posto a distanza vestiamo negli Stati Uniti perché è una corte d’appello ha dato il via libera l’esecuzione di Elisa montgomery tunica donna attualmente nel braccio della morte in tutto il paese se l’applicazione della condanna avrà luogo il 12 gennaio montgomery diventerà la prima detenuto in un carcere federale ha da essere giustiziata in quasi 70 anni ha la donna era stata inflitta la pena capitale per avere strangolato nel 2004 una signora incinta ed estratto il feto dal suo corpo che poi aveva rapito economia in chiusura Il 33% delle società italiane quotate temi il covid-19 ha già inserito tra i possibili rischi nelle bilancio presentato quest’anno il coronavirus si entra così fa10 pericoli del report rischierei di che gruppo assicurativo marchio presente a gennaio del quale l’amministratore delegato della consociata italiana tornisce un anticipazione Il report basato su quanto 336 società quotate italiane hanno inserito nero su bianco nel bilancio provati quest’anno mette al primo posto i rischi finanziari seguiti dal timore dell’incertezza è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa