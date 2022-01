Ultime Notizie Roma del 02-01-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica 2 gennaio dalla redazione da parte di Francesco Vitale oltre un milione di italiani e positiva al covid e con la pressione ospedaliera che continua a crescere che porterò domani in zona gialla anche Lazio Lombardia Piemonte Sicilia attesa dei cinque non ho fretta con l’allargamento dell’obbligo del super parte lavoratori per la scuola ipotesi da da solo per i non vaccinati con due positivi in classe l’Europa super è tanto i 100 milioni di casi di passaggio dalla scoperta del virus il saluto di Mattarella agli italiani apre la porta al Colle draghi lo ringrazia per l’invito Unità Nazionale solidarietà e patriottismo Berlusconi non commenta dopo Fratelli d’Italia lega si dichiara contrario al Bis di Mattarella sull’elezione del nuovo presidente della Repubblica ha presentato anche in incognita contagi covid i tre parlamentari ed oggi una trentina di deputati non potrebbero votare venire una donnaDio quanta violenza basta così ieri Papa Francesco nell’omelia della Messa del primo dell’anno a San Pietro ieri una diciannovenne è stata circondata aggredita e molestata sessualmente in pieno centro a Milano da una trentina di ragazzi ieri poco dopo la fine dei festeggiamenti del Capodanno si apre ufficialmente la stagione dei saldi invernali Sicilia Basilicata fanno da apripista con la pioggia oggi delle vendite di fine stagione che nella maggior parte delle regioni scatteranno invece il 4 italiani su 10 andranno a caccia di sconti con in tasca un budget in media di 120 €150 per un giro d’affari stimato di oltre 4,2 miliardi è morto a 83 anni Calisto Tanzi imprenditore la cui parabola iniziata con la crescita della Parmalat e determinata con il crac del 2003 era ricoverato a Parma per infezioni polmonari stava ancora scontando i domiciliari la sua condanna 18 anni editore azienda familiare di salumi Conserve La trasforma in una multinazionale con 130 stabilimenti in tutto il mondo omicidio colposo l’ipotesi di reato formulata dalla procura per chiarire le cause della morte di Paolola torre genovese di 54 anni trovato senza vita la sera del 30 dicembre nella sua casa di Roma un atto dovuto per effettuare una serie di accertamenti tra i quali l’autopsia già disposta sentita l’ex compagna Fabiola parete Sport Conte paternieri nel derby tra allenatori italiani in Premier League Watford Tottenham finisce 01 il Manchester City prima in classifica vince 2-1 in casa Arsenal oggi il big match tra le inseguitrici chelsea-liverpool calciomercato Milan a caccia di un sostituto per kjaer Roma sospesa fra My Plan de camara tennis oggi l’Italia contro l’Australia inetti pick-up ed era l’ultima notizia buona domenica e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa