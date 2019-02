Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli causa neve in Alto Adige il tratto di autostrada A22 del Brennero tra Chiusa il Brennero in direzione nord resta chiuso al traffico da stamani intorno alle 8:00 una prima chiusura temporanea era già stata effettuata dal autobrennero ieri in giornata nel tratto vicino al confine distanze per fare defluire i mezzi pesanti dal tardo pomeriggio di ieri poi si è nuovamente tornata una lunga coda arrivata sera 12 km è rimasta tale per l’intera notte sono state Tra l’altro segnalate fino alle 9:00 ancora nevicate dalla Brennero fino all’altezza di ernia fenomeno dell’acqua alta interessato nella notte in centro storico di Venezia raggiungendo i 111 cm di altezza sul Medio mare era prevista una marea di 120 mal allentarsi del ventolimitato linea alzarsi dell’acqua della laguna si è trattato di un codice arancione è molto sostenuta che ha portato a ricoprire d’acqua il 12% del selciato del Capoluogo Lagunare un analogo fenomeno previsto oggi ed è segnalato dal centro maree del comune tra i 110 e i 115 cm si tratta Se confermata di un’analoga situazione rispetto la notte precipitazioni intense sono cadute nella notte in Friuli Venezia Giulia in valcanale e nella Pedemontana si sono verificati alcuni allagamenti mentre i principali corsi d’acqua di Livenza Tagliamento Torre Natisone judrio Isonzo e mi pago si sono ingrossati attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento l’emorragia delle imprese artigiane secondo trimestre continua se nell’ultimo anno 2018 2017 lo so che congiuntivo presente in Italia è sceso di oltre 16390 meno 1,2 % negli ultimi 10 anni invecefrazione è stata pesantissima meno 165500 meno 11,3 % una caduta che non ha registrato soluzione di continuità in tutto l’arco temporale analizzato la procura di Catania aperta un’inchiesta Sullo sbarco di 47 migranti della TV Hot Wheels articolo a carico di ignoti ipotizza l’associazione a delinquere finalizzata all’agevolazione dell’immigrazione clandestina dalle risultanze investigative sul soccorso in mare sottolinea il procuratore Carmelo zucchero non è immerso pertanto alcun rilievo penale nella condotta Tenuta dei responsabili della nave della Tre delle 5 persone arrestate il 29 gennaio relazione alle indagini sull’attentato dell’11 dicembre o mercatino di Natale a Strasburgo in cui morì anche il giornalista italiano Antonio megalizzi sono state incriminate per coltivazione Criminale terroristica in particolare gli indagati sono accusati di aver aiutato l’attentatore cioè casa a entrare in possesso dell’arma con cui è dacosì tanto ci prendo 5 persone e ferendone altre 11:00 l’uomo bene Poi ucciso dalla Polizia dopo 48 ore di ricerche le altre due persone arrestate martedì sono state rilasciate contro di loro ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime news

