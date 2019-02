Ultime Notizie Roma del 02-02-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione Buon pomeriggio in studio Roberta Frascarelli House neve in Alto Adige il tratto di autostrada A22 del Brennero 3 chiusa il Brennero in direzione nord est ha chiuso il traffico da stamani intorno alle 8:00 chiusura temporanea era già stata effettuata dal autobrennero ieri in giornata nel traffico vicino al confine di Stato per far defluire i mezzi pesanti una valanga investito l’Autostrada del Brennero nei pressi del confine di Stato non vi sono feriti la slavina si è staccata da un pendio che sovrasta alla 22 al km 5 a Vipiteno l’ultima città dell’Alto Adige del Valico del Brennero nelle scorse ore sono caduti 65 cm di neve il fenomeno dell’acqua alta interessato nella notte in centro storico di Venezia raggiungendo i 101cm di altezza sul Medio mare era prevista una marea di 120 mal allentarsi del vento di Scirocco a riposo limitato Lean alzarsi dell’acqua della laguna Ti è passato il codice arancio marea molto sostenuta che ha portato a ricoprire d’acqua il 12% del selciato della capoluogo Lagunare un analogo fenomeno è previsto segnalato dal centro maree del comune tra 110 e 115 cm si tratta Se confermata di un’analoga situazione rispetto la notte precipitazioni intense sono nella notte in Friuli Venezia Giulia in valcanale nella Pedemontana ci sono verificati alcuni allagamenti mentre i principali corsi d’acqua di pianura si sono ingrossati per la procura di può riaprire al traffico il viadotto puleto delle 45 nel comune di Pieve Santo Stefano ma solo per i mezzi con peso entro le 3 tonnellate e mezzo e con un limite di velocità90 km orari oltre l’immediato inizio dei lavori da parte di Anas e quanto prevede il provvedimento del procuratore di Arezzo Roberto Rossi notificato oggi a Dana una pasticca al posto di una cedrata e quanto è stato somministrato in un bar e provincia di Firenze a un avventure di 34 anni poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale fiorentino di tutto l’accaduto si riferiscono ai carabinieri in un bar della zona centrale di Barberino Val di Pesa il contenitore della sostanza tossica È stato sequestrato dai militari che hanno anche limitato l’aria per i successivi accertamenti tecnici pure con personale specializzato del NAS di Firenze non ho mai ricattato Chiara appendino è tutto un equivoco che chiarirò nelle sedi opportune lo dichiara Luca pasquaretta ex portavoce della sindaca di Torino in merito all’inchiesta in cui indagato per estorsione ho massimo rispetto e fiducia prosegue pasquaretta nel lavoro dei magistrati vorrei ricordare concludisiamo tutti Innocenti Fino a prova contraria ed è tutto dalla redazione di nuovo buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa